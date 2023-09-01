Прокуратура начала проверку ДТП в Екатеринбурге, где пострадали 11 человек

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку по факту ДТП с автобусом №082, в результате которого пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку ДТП с участием автобуса №082. Авария произошла на Сулимова-Омской возле дома №67», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области».
Ведомство проверит, проводился ли техосмотр автобуса перед выездом, и проходил ли водитель медосмотр. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — резюмировали в пресс-службе прокуратуры.
Авария произошла утром 2 сентября. Автоинспекторы считают, что водитель не справился с управлением и въехал в столб. Прокуроры выяснят точную причину аварии. Также в ведомстве заявили, что в больницу увезли 12 человек, ранее сообщалось об 11.
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