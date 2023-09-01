Прокуратура начала проверку ДТП в Екатеринбурге, где пострадали 11 человек

02 сентября 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

Правоохранители проверят, в каком состоянии был водитель автобуса (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку по факту ДТП с автобусом №082, в результате которого пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку ДТП с участием автобуса №082. Авария произошла на Сулимова-Омской возле дома №67», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Ведомство проверит, проводился ли техосмотр автобуса перед выездом, и проходил ли водитель медосмотр. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — резюмировали в пресс-службе прокуратуры. Авария произошла утром 2 сентября. Автоинспекторы считают, что водитель не справился с управлением и въехал в столб. Прокуроры выяснят точную причину аварии. Также в ведомстве заявили, что в больницу увезли 12 человек, ранее сообщалось об 11.

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку по факту ДТП с автобусом №082, в результате которого пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку ДТП с участием автобуса №082. Авария произошла на Сулимова-Омской возле дома №67», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Ведомство проверит, проводился ли техосмотр автобуса перед выездом, и проходил ли водитель медосмотр. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — резюмировали в пресс-службе прокуратуры. Авария произошла утром 2 сентября. Автоинспекторы считают, что водитель не справился с управлением и въехал в столб. Прокуроры выяснят точную причину аварии. Также в ведомстве заявили, что в больницу увезли 12 человек, ранее сообщалось об 11.