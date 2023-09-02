В Приморье ребенок провалился в люк с кипятком

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Авария водопровода. Курган, открытый колодец, люк, канализация, авария на водопроводе
Ребенок упал в колодец с кипятком в Уссурийске Фото:

В Уссурийске мальчик девяти лет упал в открытый люк с горячей водой. Об этом сообщили в Прокуратуре Приморского края.

«1 сентября мальчик 2014 года рождения упал в открытый люк сетевого колодца в городе Уссурийске», — написали в официальном telegram-канале прокуратуры Приморского края. Там добавили, что в результате ребенок был госпитализирован с ожогом 20% поверхности тела.

Мальчику оказали необходимую медицинскую помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), заключили в ведомстве.

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В Уссурийске мальчик девяти лет упал в открытый люк с горячей водой. Об этом сообщили в Прокуратуре Приморского края. «1 сентября мальчик 2014 года рождения упал в открытый люк сетевого колодца в городе Уссурийске», — написали в официальном telegram-канале прокуратуры Приморского края. Там добавили, что в результате ребенок был госпитализирован с ожогом 20% поверхности тела. Мальчику оказали необходимую медицинскую помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), заключили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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