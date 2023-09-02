В Приморье ребенок провалился в люк с кипятком

02 сентября 2023 в 09:42 Размер текста - 17 +

Ребенок упал в колодец с кипятком в Уссурийске Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Уссурийске мальчик девяти лет упал в открытый люк с горячей водой. Об этом сообщили в Прокуратуре Приморского края. «1 сентября мальчик 2014 года рождения упал в открытый люк сетевого колодца в городе Уссурийске», — написали в официальном telegram-канале прокуратуры Приморского края. Там добавили, что в результате ребенок был госпитализирован с ожогом 20% поверхности тела. Мальчику оказали необходимую медицинскую помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), заключили в ведомстве.

В Уссурийске мальчик девяти лет упал в открытый люк с горячей водой. Об этом сообщили в Прокуратуре Приморского края. «1 сентября мальчик 2014 года рождения упал в открытый люк сетевого колодца в городе Уссурийске», — написали в официальном telegram-канале прокуратуры Приморского края. Там добавили, что в результате ребенок был госпитализирован с ожогом 20% поверхности тела. Мальчику оказали необходимую медицинскую помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), заключили в ведомстве.