Мэр Полевского написал жалобу в прокуратуру из-за мусора

02 сентября 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

В Полевском более трех дней не вывозят мусор с площадок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр Полевского (Свердловская область) Константин Поспелов написал жалобу в прокуратуру и Роспотребнадзор на оператора «ТБО Экосервис», который не вывозит мусор с контейнерных площадок в городе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Полевского. «Глава города обратился в Минэнергетики и ЖКХ Свердловской области, прокуратуру Полевского, Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру по поводу отсутствия вывоза мусора с контейнерных площадок. Он настоятельно просит принять меры в отношении „ТБО Экосервис“», — пишет пресс-служба мэрии Полевского в соцсети «ВКонтакте». В городе более трех суток не вывозят мусор. В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области отреагировали на проблему. Сотрудники ведомства подтвердили факты захламления площадок. «В адрес регионального оператора подготовлено предписание о дополнительных санитарно-профилактических мероприятиях по организации вывоза отходов и соблюдения сроков вывоза. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора», — пишет ведомство в telegram-канале. Журналист URA.RU отправил запрос в «ТБО Экосервис». Ответ ожидается.

Мэр Полевского (Свердловская область) Константин Поспелов написал жалобу в прокуратуру и Роспотребнадзор на оператора «ТБО Экосервис», который не вывозит мусор с контейнерных площадок в городе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Полевского. «Глава города обратился в Минэнергетики и ЖКХ Свердловской области, прокуратуру Полевского, Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру по поводу отсутствия вывоза мусора с контейнерных площадок. Он настоятельно просит принять меры в отношении „ТБО Экосервис“», — пишет пресс-служба мэрии Полевского в соцсети «ВКонтакте». В городе более трех суток не вывозят мусор. В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области отреагировали на проблему. Сотрудники ведомства подтвердили факты захламления площадок. «В адрес регионального оператора подготовлено предписание о дополнительных санитарно-профилактических мероприятиях по организации вывоза отходов и соблюдения сроков вывоза. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора», — пишет ведомство в telegram-канале. Журналист URA.RU отправил запрос в «ТБО Экосервис». Ответ ожидается.