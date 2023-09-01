01 сентября 2023

Мэр Полевского написал жалобу в прокуратуру из-за мусора

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский дом ребёнка. Курган, мусор, бытовые отходы, контейнер для мусора
В Полевском более трех дней не вывозят мусор с площадок Фото:

Мэр Полевского (Свердловская область) Константин Поспелов написал жалобу в прокуратуру и Роспотребнадзор на оператора «ТБО Экосервис», который не вывозит мусор с контейнерных площадок в городе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Полевского.

«Глава города обратился в Минэнергетики и ЖКХ Свердловской области, прокуратуру Полевского, Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру по поводу отсутствия вывоза мусора с контейнерных площадок. Он настоятельно просит принять меры в отношении „ТБО Экосервис“», — пишет пресс-служба мэрии Полевского в соцсети «ВКонтакте». В городе более трех суток не вывозят мусор.

В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области отреагировали на проблему. Сотрудники ведомства подтвердили факты захламления площадок. «В адрес регионального оператора подготовлено предписание о дополнительных санитарно-профилактических мероприятиях по организации вывоза отходов и соблюдения сроков вывоза. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора», — пишет ведомство в telegram-канале.

Журналист URA.RU отправил запрос в «ТБО Экосервис». Ответ ожидается.

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Мэр Полевского (Свердловская область) Константин Поспелов написал жалобу в прокуратуру и Роспотребнадзор на оператора «ТБО Экосервис», который не вывозит мусор с контейнерных площадок в городе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Полевского. «Глава города обратился в Минэнергетики и ЖКХ Свердловской области, прокуратуру Полевского, Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру по поводу отсутствия вывоза мусора с контейнерных площадок. Он настоятельно просит принять меры в отношении „ТБО Экосервис“», — пишет пресс-служба мэрии Полевского в соцсети «ВКонтакте». В городе более трех суток не вывозят мусор. В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области отреагировали на проблему. Сотрудники ведомства подтвердили факты захламления площадок. «В адрес регионального оператора подготовлено предписание о дополнительных санитарно-профилактических мероприятиях по организации вывоза отходов и соблюдения сроков вывоза. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора», — пишет ведомство в telegram-канале. Журналист URA.RU отправил запрос в «ТБО Экосервис». Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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