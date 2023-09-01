01 сентября 2023

В Кургане проходит ежегодный рыбный гастрофестиваль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гастрономический фестиваль. День сырка. Курган, сырок, день сырка
Гастрофестиваль проходит в ЦПКиО Фото:

В Центральном парке культуры и отдыха в Кургане проходит четвертый гастрономический фестиваль «День сырка». На аллеях парка стоят торговые ряды, где можно купить рыбу, поесть уху из сырка и форели или шашлык из разных видов мяса, сообщается в telegram-канале «Курганистан».

«По ощущениям, сегодня „День сырка“ празднует половина города. Огромные очереди ждут свои порции. На торговых рядах варят уху из сырка и форели, подают шашлык, а запахи благоухают на весь парк», — сообщается в telegram-канале.

Также на фестивале прошел хоровод, на сцене выступает фольклорный ансамбль «Цветень». Гости фотографируются с ростовыми куклами в виде сырка, которые являются символами праздника.

Ранее корреспондент URA.RU сообщил, что с первого по третье сентября туристы, приехавшие в Курган, получат скидки в городских отелях и ресторанах. Главным событием недели является гастрофестиваль «День сырка».

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В Центральном парке культуры и отдыха в Кургане проходит четвертый гастрономический фестиваль «День сырка». На аллеях парка стоят торговые ряды, где можно купить рыбу, поесть уху из сырка и форели или шашлык из разных видов мяса, сообщается в telegram-канале «Курганистан». «По ощущениям, сегодня „День сырка“ празднует половина города. Огромные очереди ждут свои порции. На торговых рядах варят уху из сырка и форели, подают шашлык, а запахи благоухают на весь парк», — сообщается в telegram-канале. Также на фестивале прошел хоровод, на сцене выступает фольклорный ансамбль «Цветень». Гости фотографируются с ростовыми куклами в виде сырка, которые являются символами праздника. Ранее корреспондент URA.RU сообщил, что с первого по третье сентября туристы, приехавшие в Курган, получат скидки в городских отелях и ресторанах. Главным событием недели является гастрофестиваль «День сырка».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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