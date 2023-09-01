Гастрофестиваль проходит в ЦПКиО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Центральном парке культуры и отдыха в Кургане проходит четвертый гастрономический фестиваль «День сырка». На аллеях парка стоят торговые ряды, где можно купить рыбу, поесть уху из сырка и форели или шашлык из разных видов мяса, сообщается в telegram-канале «Курганистан».

«По ощущениям, сегодня „День сырка“ празднует половина города. Огромные очереди ждут свои порции. На торговых рядах варят уху из сырка и форели, подают шашлык, а запахи благоухают на весь парк», — сообщается в telegram-канале.

Также на фестивале прошел хоровод, на сцене выступает фольклорный ансамбль «Цветень». Гости фотографируются с ростовыми куклами в виде сырка, которые являются символами праздника.

Ранее корреспондент URA.RU сообщил, что с первого по третье сентября туристы, приехавшие в Курган, получат скидки в городских отелях и ресторанах. Главным событием недели является гастрофестиваль «День сырка».