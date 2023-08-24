В Кургане туристам сделают скидки в отелях и ресторанах из-за гастрономического праздника

Отели и рестораны Кургана предоставят туристам скидки на гастрофестивале

Курган завлекает туристов гастрономическим фестивалем «День сырка» и рыбной неделей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане началась рыбная неделя. В течение трех дней туристы получат скидки в городских отелях и ресторанах. Некоторые рестораторы готовы делать гостям города аппетитные комплементы. Об этом рассказали на пресс-конференции в администрации Кургана, посвященной четвертому городскому гастрофестивалю «День сырка», передает корреспондент URA.RU.

«С 24 августа в Кургане началась рыбная неделя. Гостям города сделают скидки по карте гостя в отелях, ресторанах и кафе. Скидка приличная, многие курганские предприниматели откликнулись на такое предложение, некоторые рестораторы готовы делать комплименты туристам», — рассказала директор библиотечной информационной системы Людмила Дорофеева. Скидки для туристов составят: на проживание в гостиницах — 10 — 20%, на меню в ресторанах — 10%.

Главным событием рыбной недели станет гастрофестиваль День сырка, который пройдет 2 августа на площадке в ЦПКиО. Начало праздника в 11:00 часов. В течение дня продут мастер-классы на сцене и в шатре, посетители смогут попробовать блюда семи рестораторов. Вечером запланирован концерт.

По словам Дорофеевой, цель праздника — продвинуть город Курган на туристической карте России в сфере событийного туризма. Фестиваль дает возможность показать интересную работу рестораторов и кафе, привлечь предпринимателей, которые выращивают рыбу и занимаются ее переработкой. Фестиваль пройдет в Кургане четвертый раз.

Так выглядит карта гостя, которую туристам будут предлагать в отелях Кургана фото: Ангелина Печерская