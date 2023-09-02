В ДНР объяснили рост числа дезертиров в ВСУ

Украинцы стараются избегать военной службы, поскольку им нечего и некого защищать. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, комментируя статью издания Le Figaro о росте числа уклонистов.
«Украинцам на фронте делать нечего, они это прекрасно понимают и, естественно, стараются уклониться от службы и от попадания на фронт, потому что им и защищать особо нечего и некого», — сказал Гагин РИА Новости. По его словам, российская армия одна из самых сильных в мире, и жители Украины это понимают, поэтому избегают призыва.
Ранее французская газета Le Figaro написала, что президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость из-за нехватки призывников для ВСУ. Там отметили, что военные комиссариаты не могут набрать достаточное количество призывников из-за взяточничества. Пресс-секретарь украинских сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что большое число уклонистов на Украине можно объяснить «снижением мотивационного ресурса» у военнообязанных, передает RT.
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