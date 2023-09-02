В ДНР объяснили рост числа дезертиров в ВСУ

Советник врио главы ДНР Гагин: украинским дезертирам нечего и некого защищать

02 сентября 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Украинцы понимают, что им нечего делать на фронте, заявил Ян Гагин Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцы стараются избегать военной службы, поскольку им нечего и некого защищать. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, комментируя статью издания Le Figaro о росте числа уклонистов. «Украинцам на фронте делать нечего, они это прекрасно понимают и, естественно, стараются уклониться от службы и от попадания на фронт, потому что им и защищать особо нечего и некого», — сказал Гагин РИА Новости. По его словам, российская армия одна из самых сильных в мире, и жители Украины это понимают, поэтому избегают призыва. Ранее французская газета Le Figaro написала, что президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость из-за нехватки призывников для ВСУ. Там отметили, что военные комиссариаты не могут набрать достаточное количество призывников из-за взяточничества. Пресс-секретарь украинских сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что большое число уклонистов на Украине можно объяснить «снижением мотивационного ресурса» у военнообязанных, передает RT.

Украинцы стараются избегать военной службы, поскольку им нечего и некого защищать. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, комментируя статью издания Le Figaro о росте числа уклонистов. «Украинцам на фронте делать нечего, они это прекрасно понимают и, естественно, стараются уклониться от службы и от попадания на фронт, потому что им и защищать особо нечего и некого», — сказал Гагин РИА Новости. По его словам, российская армия одна из самых сильных в мире, и жители Украины это понимают, поэтому избегают призыва. Ранее французская газета Le Figaro написала, что президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость из-за нехватки призывников для ВСУ. Там отметили, что военные комиссариаты не могут набрать достаточное количество призывников из-за взяточничества. Пресс-секретарь украинских сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что большое число уклонистов на Украине можно объяснить «снижением мотивационного ресурса» у военнообязанных, передает RT.