В ДНР объяснили рост числа дезертиров в ВСУ

Советник врио главы ДНР Гагин: украинским дезертирам нечего и некого защищать
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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
Украинцы понимают, что им нечего делать на фронте, заявил Ян Гагин Фото:
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Украинцы стараются избегать военной службы, поскольку им нечего и некого защищать. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, комментируя статью издания Le Figaro о росте числа уклонистов.

«Украинцам на фронте делать нечего, они это прекрасно понимают и, естественно, стараются уклониться от службы и от попадания на фронт, потому что им и защищать особо нечего и некого», — сказал Гагин РИА Новости. По его словам, российская армия одна из самых сильных в мире, и жители Украины это понимают, поэтому избегают призыва.

Ранее французская газета Le Figaro написала, что президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость из-за нехватки призывников для ВСУ. Там отметили, что военные комиссариаты не могут набрать достаточное количество призывников из-за взяточничества. Пресс-секретарь украинских сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что большое число уклонистов на Украине можно объяснить «снижением мотивационного ресурса» у военнообязанных, передает RT.

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Украинцы стараются избегать военной службы, поскольку им нечего и некого защищать. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, комментируя статью издания Le Figaro о росте числа уклонистов. «Украинцам на фронте делать нечего, они это прекрасно понимают и, естественно, стараются уклониться от службы и от попадания на фронт, потому что им и защищать особо нечего и некого», — сказал Гагин РИА Новости. По его словам, российская армия одна из самых сильных в мире, и жители Украины это понимают, поэтому избегают призыва. Ранее французская газета Le Figaro написала, что президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость из-за нехватки призывников для ВСУ. Там отметили, что военные комиссариаты не могут набрать достаточное количество призывников из-за взяточничества. Пресс-секретарь украинских сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что большое число уклонистов на Украине можно объяснить «снижением мотивационного ресурса» у военнообязанных, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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