01 сентября 2023

Из свердловской колонии сбежал заключенный. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Мужчина был осужден за смертельное ДТП Фото:

Из колонии-поселения №45 в Камышлове сбежал осужденный 31-летний Иван Григорьев из Алапаевска. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ КП-45 ГУФСИН России по Свердловской области.

«Из ФКУ КП-45 сбежал осужденный 31-летний Иван Григорьев. Мужчина покинул колонию 30 августа», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте».

Григорьев был приговорен за то, что устроил смертельное ДТП и скрылся с места преступления. Его осудили на пять лет. В колонию №45 он попал 21 июня.

Приметы мужчины: рост — 175 сантиметров, среднее телосложение, черные волосы, серые глаза, овальное лицо и дугообразные брови. Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщать по телефонам +7 (904) 169-14-71 или +7 (902) 585-70-03.

Мужчина сбежал 30 августа
Мужчина сбежал 30 августа
Фото:
Приметы Григорьева
Приметы Григорьева
Фото:

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Из колонии-поселения №45 в Камышлове сбежал осужденный 31-летний Иван Григорьев из Алапаевска. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ КП-45 ГУФСИН России по Свердловской области. «Из ФКУ КП-45 сбежал осужденный 31-летний Иван Григорьев. Мужчина покинул колонию 30 августа», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». Григорьев был приговорен за то, что устроил смертельное ДТП и скрылся с места преступления. Его осудили на пять лет. В колонию №45 он попал 21 июня. Приметы мужчины: рост — 175 сантиметров, среднее телосложение, черные волосы, серые глаза, овальное лицо и дугообразные брови. Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщать по телефонам +7 (904) 169-14-71 или +7 (902) 585-70-03.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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