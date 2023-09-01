Из свердловской колонии сбежал заключенный. Фото 02 сентября 2023 в 14:05 Размер текста - 17 + Мужчина был осужден за смертельное ДТП Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из колонии-поселения №45 в Камышлове сбежал осужденный 31-летний Иван Григорьев из Алапаевска. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ КП-45 ГУФСИН России по Свердловской области. «Из ФКУ КП-45 сбежал осужденный 31-летний Иван Григорьев. Мужчина покинул колонию 30 августа», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». Григорьев был приговорен за то, что устроил смертельное ДТП и скрылся с места преступления. Его осудили на пять лет. В колонию №45 он попал 21 июня. Приметы мужчины: рост — 175 сантиметров, среднее телосложение, черные волосы, серые глаза, овальное лицо и дугообразные брови. Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщать по телефонам +7 (904) 169-14-71 или +7 (902) 585-70-03. Мужчина сбежал 30 августа Фото: сообщество « ФКУ КП-45 ГУФСИН России по Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/public219937103] Приметы Григорьева Фото: сообщество « ФКУ КП-45 ГУФСИН России по Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/public219937103] Из колонии-поселения №45 в Камышлове сбежал осужденный 31-летний Иван Григорьев из Алапаевска. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ КП-45 ГУФСИН России по Свердловской области. «Из ФКУ КП-45 сбежал осужденный 31-летний Иван Григорьев. Мужчина покинул колонию 30 августа», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». Григорьев был приговорен за то, что устроил смертельное ДТП и скрылся с места преступления. Его осудили на пять лет. В колонию №45 он попал 21 июня. Приметы мужчины: рост — 175 сантиметров, среднее телосложение, черные волосы, серые глаза, овальное лицо и дугообразные брови. Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщать по телефонам +7 (904) 169-14-71 или +7 (902) 585-70-03. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям