В Екатеринбурге отменили показ фильма «Оппенгеймер» в «Пассаже»

В Екатеринбурге сеансы фильма «Оппенгеймер» в торговом центре «Пассаж» 2 сентября не состоятся по техническим причинам. В ТЦ «Гринвич» оставили только два вечерних сеанса, сообщили представители кинотеатров.
«Премьера „Оппенгеймера“ 2 сентября в „Гринвиче“ и „Пассаже“ не состоится по техническим причинам. За исключением сеансов в 21:50 и 23:35 в „Гринвиче“», — написали представители кинотеатров в соцсети «ВКонтакте». Они отметили, что запланированные на 3 сентября сеансы состоятся.
Чтобы вернуть деньги за билеты, нужно подойти с чеком и банковской картой к кассам кинотеатров. Если вы покупали билеты на сайте и еще не распечатывали их, то вам на почту придет письмо с инструкцией.
Фильм «Оппенгеймер» рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия. Режиссером картины выступил Кристофер Нолан.
Ранее в Минкульте РФ заявляли, что кинокартины «Барби» и «Оппенгеймер» не способствуют укреплению в стране нравственных ценностей. СМИ предполагали, что фильмы могут вовсе убрать из отечественного проката.
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