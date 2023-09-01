01 сентября 2023

В Екатеринбурге отменили показ фильма «Оппенгеймер» в «Пассаже»

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Предпоказ мультфильма "Анина: история самого необычного наказания" в кинотеатре. Екатеринбург, кинотеатр, кинозал
Премьера фильма в «Пассаже» состоится 3 сентября Фото:

В Екатеринбурге сеансы фильма «Оппенгеймер» в торговом центре «Пассаж» 2 сентября не состоятся по техническим причинам. В ТЦ «Гринвич» оставили только два вечерних сеанса, сообщили представители кинотеатров.

«Премьера „Оппенгеймера“ 2 сентября в „Гринвиче“ и „Пассаже“ не состоится по техническим причинам. За исключением сеансов в 21:50 и 23:35 в „Гринвиче“», — написали представители кинотеатров в соцсети «ВКонтакте». Они отметили, что запланированные на 3 сентября сеансы состоятся.

Чтобы вернуть деньги за билеты, нужно подойти с чеком и банковской картой к кассам кинотеатров. Если вы покупали билеты на сайте и еще не распечатывали их, то вам на почту придет письмо с инструкцией.

Фильм «Оппенгеймер» рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия. Режиссером картины выступил Кристофер Нолан.

Ранее в Минкульте РФ заявляли, что кинокартины «Барби» и «Оппенгеймер» не способствуют укреплению в стране нравственных ценностей. СМИ предполагали, что фильмы могут вовсе убрать из отечественного проката.

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В Екатеринбурге сеансы фильма «Оппенгеймер» в торговом центре «Пассаж» 2 сентября не состоятся по техническим причинам. В ТЦ «Гринвич» оставили только два вечерних сеанса, сообщили представители кинотеатров. «Премьера „Оппенгеймера“ 2 сентября в „Гринвиче“ и „Пассаже“ не состоится по техническим причинам. За исключением сеансов в 21:50 и 23:35 в „Гринвиче“», — написали представители кинотеатров в соцсети «ВКонтакте». Они отметили, что запланированные на 3 сентября сеансы состоятся. Чтобы вернуть деньги за билеты, нужно подойти с чеком и банковской картой к кассам кинотеатров. Если вы покупали билеты на сайте и еще не распечатывали их, то вам на почту придет письмо с инструкцией. Фильм «Оппенгеймер» рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия. Режиссером картины выступил Кристофер Нолан. Ранее в Минкульте РФ заявляли, что кинокартины «Барби» и «Оппенгеймер» не способствуют укреплению в стране нравственных ценностей. СМИ предполагали, что фильмы могут вовсе убрать из отечественного проката.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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