В Екатеринбурге отменили показ фильма «Оппенгеймер» в «Пассаже»

02 сентября 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Премьера фильма в «Пассаже» состоится 3 сентября Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге сеансы фильма «Оппенгеймер» в торговом центре «Пассаж» 2 сентября не состоятся по техническим причинам. В ТЦ «Гринвич» оставили только два вечерних сеанса, сообщили представители кинотеатров. «Премьера „Оппенгеймера“ 2 сентября в „Гринвиче“ и „Пассаже“ не состоится по техническим причинам. За исключением сеансов в 21:50 и 23:35 в „Гринвиче“», — написали представители кинотеатров в соцсети «ВКонтакте». Они отметили, что запланированные на 3 сентября сеансы состоятся. Чтобы вернуть деньги за билеты, нужно подойти с чеком и банковской картой к кассам кинотеатров. Если вы покупали билеты на сайте и еще не распечатывали их, то вам на почту придет письмо с инструкцией. Фильм «Оппенгеймер» рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия. Режиссером картины выступил Кристофер Нолан. Ранее в Минкульте РФ заявляли, что кинокартины «Барби» и «Оппенгеймер» не способствуют укреплению в стране нравственных ценностей. СМИ предполагали, что фильмы могут вовсе убрать из отечественного проката.

В Екатеринбурге сеансы фильма «Оппенгеймер» в торговом центре «Пассаж» 2 сентября не состоятся по техническим причинам. В ТЦ «Гринвич» оставили только два вечерних сеанса, сообщили представители кинотеатров. «Премьера „Оппенгеймера“ 2 сентября в „Гринвиче“ и „Пассаже“ не состоится по техническим причинам. За исключением сеансов в 21:50 и 23:35 в „Гринвиче“», — написали представители кинотеатров в соцсети «ВКонтакте». Они отметили, что запланированные на 3 сентября сеансы состоятся. Чтобы вернуть деньги за билеты, нужно подойти с чеком и банковской картой к кассам кинотеатров. Если вы покупали билеты на сайте и еще не распечатывали их, то вам на почту придет письмо с инструкцией. Фильм «Оппенгеймер» рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия. Режиссером картины выступил Кристофер Нолан. Ранее в Минкульте РФ заявляли, что кинокартины «Барби» и «Оппенгеймер» не способствуют укреплению в стране нравственных ценностей. СМИ предполагали, что фильмы могут вовсе убрать из отечественного проката.