Нобелевский фонд отозвал приглашения послам России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премий

02 сентября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Российские послы не приедут на церемонию вручения Нобелевских премий после критики Швеции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Послы России, Белоруссии и Ирана не приедут на церемонию вручения Нобелевской премии, которая пройдет в Стокгольме (Швеция). Это следует из решения фонда. Ранее организация выдавала разрешение послам приехать на мероприятие. «Решение Нобелевского фонда пригласить всех послов на церемонию вручения Нобелевской премии вызвало бурную реакцию. Поэтому в фонде решили повторить прошлогоднее исключение: не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию», — передает пресс-служба Нобелевского фонда на своем официальном сайте . Решение не приглашать представителей трех стран было принято после негативной реакции Швеции. Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон раскритиковал решение Нобелевского фонда пригласить российских послов. Он заявил, что не стал бы приглашать официальных лиц России, если бы Швеция организовывала мероприятие. После этого несколько партийных лидеров страны отказались принимать участие в церемонии, передает шведская газета Aftonbladet . Церемония награждения Нобелевской премией традиционно проходит в Стокгольме в начале декабря. Шестая премия (премия мира) вручается в Осло (Норвегия).

Послы России, Белоруссии и Ирана не приедут на церемонию вручения Нобелевской премии, которая пройдет в Стокгольме (Швеция). Это следует из решения фонда. Ранее организация выдавала разрешение послам приехать на мероприятие. «Решение Нобелевского фонда пригласить всех послов на церемонию вручения Нобелевской премии вызвало бурную реакцию. Поэтому в фонде решили повторить прошлогоднее исключение: не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию», — передает пресс-служба Нобелевского фонда на своем официальном сайте. Решение не приглашать представителей трех стран было принято после негативной реакции Швеции. Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон раскритиковал решение Нобелевского фонда пригласить российских послов. Он заявил, что не стал бы приглашать официальных лиц России, если бы Швеция организовывала мероприятие. После этого несколько партийных лидеров страны отказались принимать участие в церемонии, передает шведская газета Aftonbladet. Церемония награждения Нобелевской премией традиционно проходит в Стокгольме в начале декабря. Шестая премия (премия мира) вручается в Осло (Норвегия).