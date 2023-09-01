01 сентября 2023

В Курганской области пенсионеров зажало в искореженной после ДТП машине

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ДТП возле дома № 86 на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, чп, дтп, происшествие, авария
ДТП произошло на 235-м километре трассы «Иртыш» (архивное фото) Фото:

В Курганской области пожилая пара попала в ДТП на 235-м километре федеральной трассы «Иртыш». Пенсионеров зажало в искореженной машине, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

«ДТП произошло на федеральной трассе „Иртыш“. Водитель Hyundai выворачивал с обочины и не заметил Chevrolet, что привело к боковому столкновению автомобилей. В результате пенсионеры оказались зажаты в искореженном авто, получив при этом множественные травмы», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Спасатели вытащили пострадавших с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали медработникам. Пожилую пару госпитализировали с черепно-мозговыми травмами и множественными гематомами.

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В Курганской области пожилая пара попала в ДТП на 235-м километре федеральной трассы «Иртыш». Пенсионеров зажало в искореженной машине, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «ДТП произошло на федеральной трассе „Иртыш“. Водитель Hyundai выворачивал с обочины и не заметил Chevrolet, что привело к боковому столкновению автомобилей. В результате пенсионеры оказались зажаты в искореженном авто, получив при этом множественные травмы», — сообщили в telegram-канале ведомства. Спасатели вытащили пострадавших с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали медработникам. Пожилую пару госпитализировали с черепно-мозговыми травмами и множественными гематомами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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