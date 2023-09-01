В Курганской области пенсионеров зажало в искореженной после ДТП машине

ДТП произошло на 235-м километре трассы «Иртыш» (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU

В Курганской области пожилая пара попала в ДТП на 235-м километре федеральной трассы «Иртыш». Пенсионеров зажало в искореженной машине, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

«ДТП произошло на федеральной трассе „Иртыш“. Водитель Hyundai выворачивал с обочины и не заметил Chevrolet, что привело к боковому столкновению автомобилей. В результате пенсионеры оказались зажаты в искореженном авто, получив при этом множественные травмы», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Спасатели вытащили пострадавших с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали медработникам. Пожилую пару госпитализировали с черепно-мозговыми травмами и множественными гематомами.