01 сентября 2023

В Екатеринбурге водитель избил пожилых супругов в автобусе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, автобус, низкопольный автобус
Конфликт случился на остановке «Техническая» Фото:

В Екатеринбурге водитель автобуса №68 избил пожилых супругов из-за того, что женщина попросила открыть двери. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«Женщина попросила остановить автобус, потом ударила по двери, чтобы ее открыли. После этого водитель стукнул женщину, а затем и ее пожилого супруга», — пишет telegram-канал «Безумный Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев.

Потасовка случилась на остановке «Техническая» днем 2 сентября. Очевидцы утверждают, что водитель три раза ударил женщину по лицу. За супругов заступились остальные пассажиры.

Информация об инциденте зарегистрирована в городском отделе полиции №10, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. Силовики ищут участников конфликта. «Просим всех, кто обладает информацией о данном инциденте, обратиться в территориальный ОВД по телефону 356-42-10 или 102 (02)», — отметили в УМВД.

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В Екатеринбурге водитель автобуса №68 избил пожилых супругов из-за того, что женщина попросила открыть двери. Об этом сообщили очевидцы происшествия. «Женщина попросила остановить автобус, потом ударила по двери, чтобы ее открыли. После этого водитель стукнул женщину, а затем и ее пожилого супруга», — пишет telegram-канал «Безумный Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев. Потасовка случилась на остановке «Техническая» днем 2 сентября. Очевидцы утверждают, что водитель три раза ударил женщину по лицу. За супругов заступились остальные пассажиры. Информация об инциденте зарегистрирована в городском отделе полиции №10, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. Силовики ищут участников конфликта. «Просим всех, кто обладает информацией о данном инциденте, обратиться в территориальный ОВД по телефону 356-42-10 или 102 (02)», — отметили в УМВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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