В Екатеринбурге водитель избил пожилых супругов в автобусе. Видео

02 сентября 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Конфликт случился на остановке «Техническая» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге водитель автобуса №68 избил пожилых супругов из-за того, что женщина попросила открыть двери. Об этом сообщили очевидцы происшествия. «Женщина попросила остановить автобус, потом ударила по двери, чтобы ее открыли. После этого водитель стукнул женщину, а затем и ее пожилого супруга», — пишет telegram-канал «Безумный Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев. Потасовка случилась на остановке «Техническая» днем 2 сентября. Очевидцы утверждают, что водитель три раза ударил женщину по лицу. За супругов заступились остальные пассажиры. Информация об инциденте зарегистрирована в городском отделе полиции №10, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. Силовики ищут участников конфликта. «Просим всех, кто обладает информацией о данном инциденте, обратиться в территориальный ОВД по телефону 356-42-10 или 102 (02)», — отметили в УМВД.

В Екатеринбурге водитель автобуса №68 избил пожилых супругов из-за того, что женщина попросила открыть двери. Об этом сообщили очевидцы происшествия. «Женщина попросила остановить автобус, потом ударила по двери, чтобы ее открыли. После этого водитель стукнул женщину, а затем и ее пожилого супруга», — пишет telegram-канал «Безумный Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев. Потасовка случилась на остановке «Техническая» днем 2 сентября. Очевидцы утверждают, что водитель три раза ударил женщину по лицу. За супругов заступились остальные пассажиры. Информация об инциденте зарегистрирована в городском отделе полиции №10, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. Силовики ищут участников конфликта. «Просим всех, кто обладает информацией о данном инциденте, обратиться в территориальный ОВД по телефону 356-42-10 или 102 (02)», — отметили в УМВД.