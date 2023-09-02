НАТО готовится к войне с Россией в Балтийском море

НАТО впервые проведет крупные военно-морские учения в Балтийском море. Они направлены на боевое слаживание на случай войны с Россией в этом регионе. Об этом сообщил командующий Военно-морским флотом (ВМС) Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак.
«Мы посылаем четкий сигнал бдительности России. Надежное сдерживание должно включать в себя способность атаковать», — прокомментировал Ян Кристиан Каак решение НАТО провести военные учения в Балтийском море. Его слова передает
По информации агентства, учения, которые начнутся 9 сентября, станут первыми в Балтийском море. В них примут участие 30 кораблей и военнослужащие из всех стран НАТО, а также Швеции. По информации Каака, США отправят на учения военный корабль Mesa Verde для транспортировки и высадки около 800 морских пехотинцев. Боевое слаживание будет проходить у берегов Латвии и Эстонии. Учения «Северное побережье» продлятся две недели.
Вступление Финляндии в НАТО, которое произошло 4 апреля, сильно изменило расклад сил в Балтийском море, передает RT. Швеция отправила заявку на вступление в альянс.
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