НАТО готовится к войне с Россией в Балтийском море

ВМС ФРГ: НАТО впервые проведет учения в Балтийском море на случай войны с РФ

02 сентября 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Учения НАТО начнутся 9 сентября, они пройдут у берегов Латвии и Эстонии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО впервые проведет крупные военно-морские учения в Балтийском море. Они направлены на боевое слаживание на случай войны с Россией в этом регионе. Об этом сообщил командующий Военно-морским флотом (ВМС) Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак. «Мы посылаем четкий сигнал бдительности России. Надежное сдерживание должно включать в себя способность атаковать», — прокомментировал Ян Кристиан Каак решение НАТО провести военные учения в Балтийском море. Его слова передает Reuters . По информации агентства, учения, которые начнутся 9 сентября, станут первыми в Балтийском море. В них примут участие 30 кораблей и военнослужащие из всех стран НАТО, а также Швеции. По информации Каака, США отправят на учения военный корабль Mesa Verde для транспортировки и высадки около 800 морских пехотинцев. Боевое слаживание будет проходить у берегов Латвии и Эстонии. Учения «Северное побережье» продлятся две недели. Вступление Финляндии в НАТО, которое произошло 4 апреля, сильно изменило расклад сил в Балтийском море, передает RT. Швеция отправила заявку на вступление в альянс.

НАТО впервые проведет крупные военно-морские учения в Балтийском море. Они направлены на боевое слаживание на случай войны с Россией в этом регионе. Об этом сообщил командующий Военно-морским флотом (ВМС) Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак. «Мы посылаем четкий сигнал бдительности России. Надежное сдерживание должно включать в себя способность атаковать», — прокомментировал Ян Кристиан Каак решение НАТО провести военные учения в Балтийском море. Его слова передает Reuters. По информации агентства, учения, которые начнутся 9 сентября, станут первыми в Балтийском море. В них примут участие 30 кораблей и военнослужащие из всех стран НАТО, а также Швеции. По информации Каака, США отправят на учения военный корабль Mesa Verde для транспортировки и высадки около 800 морских пехотинцев. Боевое слаживание будет проходить у берегов Латвии и Эстонии. Учения «Северное побережье» продлятся две недели. Вступление Финляндии в НАТО, которое произошло 4 апреля, сильно изменило расклад сил в Балтийском море, передает RT. Швеция отправила заявку на вступление в альянс.