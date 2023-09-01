При строительстве онкодиспансера в Кургане нашли недочеты

Глава депздрава Сигидаев проверил строительство онкодиспансера в Кургане

Алексей Сигидаев передал замечания подрядчику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев проверил строительство нового онкодиспансера. По его словам, во время проверки возникли замечания, которые переданы подрядчику.

«Осмотрели с замгубернатора по социальной политике Натальей Кириловой и главным врачом онкодиспансера Гиви Сепиашвили стройку нового медучреждения. Замечания, возникшие в ходе проверки, переданы подрядчику для устранения», — написал Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что строительство хирургического корпуса онкодиспансера в Кургане выросло в цене на 108,4 миллиона рублей. Изначально стоимость строительства составляла 684,3 миллиона рублей.