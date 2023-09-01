При строительстве онкодиспансера в Кургане нашли недочеты

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев проверил строительство нового онкодиспансера. По его словам, во время проверки возникли замечания, которые переданы подрядчику.
«Осмотрели с замгубернатора по социальной политике Натальей Кириловой и главным врачом онкодиспансера Гиви Сепиашвили стройку нового медучреждения. Замечания, возникшие в ходе проверки, переданы подрядчику для устранения», — написал Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее стало известно, что строительство хирургического корпуса онкодиспансера в Кургане выросло в цене на 108,4 миллиона рублей. Изначально стоимость строительства составляла 684,3 миллиона рублей.
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