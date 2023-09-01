01 сентября 2023

При строительстве онкодиспансера в Кургане нашли недочеты

Глава депздрава Сигидаев проверил строительство онкодиспансера в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Выступление группы «Любэ». Курган , сигидаев алексей
Алексей Сигидаев передал замечания подрядчику Фото:

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев проверил строительство нового онкодиспансера. По его словам, во время проверки возникли замечания, которые переданы подрядчику.

«Осмотрели с замгубернатора по социальной политике Натальей Кириловой и главным врачом онкодиспансера Гиви Сепиашвили стройку нового медучреждения. Замечания, возникшие в ходе проверки, переданы подрядчику для устранения», — написал Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что строительство хирургического корпуса онкодиспансера в Кургане выросло в цене на 108,4 миллиона рублей. Изначально стоимость строительства составляла 684,3 миллиона рублей.

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Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев проверил строительство нового онкодиспансера. По его словам, во время проверки возникли замечания, которые переданы подрядчику. «Осмотрели с замгубернатора по социальной политике Натальей Кириловой и главным врачом онкодиспансера Гиви Сепиашвили стройку нового медучреждения. Замечания, возникшие в ходе проверки, переданы подрядчику для устранения», — написал Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее стало известно, что строительство хирургического корпуса онкодиспансера в Кургане выросло в цене на 108,4 миллиона рублей. Изначально стоимость строительства составляла 684,3 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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