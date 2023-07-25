В Кургане на 108 млн подорожало строительство хирургического корпуса онкодиспансера. Скрин

26 июля 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

Строительство корпуса хирургии в областном онкодиспансере стало дороже на 108 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане строительство хирургического корпуса онкодиспансера на 108,4 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Сведения о контракте из реестра контрактов. Заказчик: ГКУ „Управление капитального строительства Курганской области“. Подрядчик: ЗАО „Курганстальмост“. Цена контракта на 3.07.2023: 792 779 953 рублей», — указано на сайте. Изначально стоимость строительства корпуса хирургии в онкодиспансере составляла 684,3 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане сорвались сроки строительства хирургического корпуса в областном онкологическом диспансере. Чиновники отчитывались, что готовность объекта составляет 86% и имеются отставания по графику. Губернатор Шумков заявлял, что открыть больницу планируют во втором полугодии 2023 года. Строительство хирургического корпуса областного онкодиспансера подорожало на 108 млн рублей Скрин: сайт госзакупок В Кургане на 108 млн подорожала стоимость соцобъекта, строительство которого поручал Мишустин

В Кургане строительство хирургического корпуса онкодиспансера на 108,4 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Сведения о контракте из реестра контрактов. Заказчик: ГКУ „Управление капитального строительства Курганской области“. Подрядчик: ЗАО „Курганстальмост“. Цена контракта на 3.07.2023: 792 779 953 рублей», — указано на сайте. Изначально стоимость строительства корпуса хирургии в онкодиспансере составляла 684,3 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане сорвались сроки строительства хирургического корпуса в областном онкологическом диспансере. Чиновники отчитывались, что готовность объекта составляет 86% и имеются отставания по графику. Губернатор Шумков заявлял, что открыть больницу планируют во втором полугодии 2023 года. В Кургане на 108 млн подорожала стоимость соцобъекта, строительство которого поручал Мишустин