25 июля 2023

В Кургане на 108 млн подорожало строительство хирургического корпуса онкодиспансера. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новой техники в областном онкодиспансере. Курган, новое оборудование, онкодиспансер, диагностическое оборудование
Строительство корпуса хирургии в областном онкодиспансере стало дороже на 108 млн рублей (архивное фото) Фото:

В Кургане строительство хирургического корпуса онкодиспансера на 108,4 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Сведения о контракте из реестра контрактов. Заказчик: ГКУ „Управление капитального строительства Курганской области“. Подрядчик: ЗАО „Курганстальмост“. Цена контракта на 3.07.2023: 792 779 953 рублей», — указано на сайте. Изначально стоимость строительства корпуса хирургии в онкодиспансере составляла 684,3 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане сорвались сроки строительства хирургического корпуса в областном онкологическом диспансере. Чиновники отчитывались, что готовность объекта составляет 86% и имеются отставания по графику. Губернатор Шумков заявлял, что открыть больницу планируют во втором полугодии 2023 года.

Строительство хирургического корпуса областного онкодиспансера подорожало на 108 млн рублей
Строительство хирургического корпуса областного онкодиспансера подорожало на 108 млн рублей

В Кургане на 108 млн подорожала стоимость соцобъекта, строительство которого поручал Мишустин

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В Кургане строительство хирургического корпуса онкодиспансера на 108,4 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Сведения о контракте из реестра контрактов. Заказчик: ГКУ „Управление капитального строительства Курганской области“. Подрядчик: ЗАО „Курганстальмост“. Цена контракта на 3.07.2023: 792 779 953 рублей», — указано на сайте. Изначально стоимость строительства корпуса хирургии в онкодиспансере составляла 684,3 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане сорвались сроки строительства хирургического корпуса в областном онкологическом диспансере. Чиновники отчитывались, что готовность объекта составляет 86% и имеются отставания по графику. Губернатор Шумков заявлял, что открыть больницу планируют во втором полугодии 2023 года. В Кургане на 108 млн подорожала стоимость соцобъекта, строительство которого поручал Мишустин
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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