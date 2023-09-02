МВД проверяет Лию Ахеджакову по статье о дискредитации ВС РФ

02 сентября 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Ранее Лия Ахеджакова вышла на сцену с флагом Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU ГУ МВД РФ по Москве проверит народную артистку России Лию Ахеджакову по статье о дискредитации армии. Об этом сообщили в ведомстве. Ранее артистка вышла на сцену с украинским флагом. «Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил России», — передает ТАСС заявление ведомства. Проверка связана с тем, что во время выступления в Бремене (Германия) артистка вышла на сцену с украинским флагом. Обращение с просьбой провести проверку написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Ранее он же призывал возбудить против актрисы три уголовных дела, в том числе по статье о госизмене, передает RT.

ГУ МВД РФ по Москве проверит народную артистку России Лию Ахеджакову по статье о дискредитации армии. Об этом сообщили в ведомстве. Ранее артистка вышла на сцену с украинским флагом. «Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил России», — передает ТАСС заявление ведомства. Проверка связана с тем, что во время выступления в Бремене (Германия) артистка вышла на сцену с украинским флагом. Обращение с просьбой провести проверку написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Ранее он же призывал возбудить против актрисы три уголовных дела, в том числе по статье о госизмене, передает RT.