МВД проверяет Лию Ахеджакову по статье о дискредитации ВС РФ

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Прощание с Валентином Гафтом в Театре «Современник». Москва, ахеджакова лия
Ранее Лия Ахеджакова вышла на сцену с флагом Украины Фото:

ГУ МВД РФ по Москве проверит народную артистку России Лию Ахеджакову по статье о дискредитации армии. Об этом сообщили в ведомстве. Ранее артистка вышла на сцену с украинским флагом.

«Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил России», — передает ТАСС заявление ведомства. Проверка связана с тем, что во время выступления в Бремене (Германия) артистка вышла на сцену с украинским флагом.

Обращение с просьбой провести проверку написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Ранее он же призывал возбудить против актрисы три уголовных дела, в том числе по статье о госизмене, передает RT.

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ГУ МВД РФ по Москве проверит народную артистку России Лию Ахеджакову по статье о дискредитации армии. Об этом сообщили в ведомстве. Ранее артистка вышла на сцену с украинским флагом. «Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил России», — передает ТАСС заявление ведомства. Проверка связана с тем, что во время выступления в Бремене (Германия) артистка вышла на сцену с украинским флагом. Обращение с просьбой провести проверку написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Ранее он же призывал возбудить против актрисы три уголовных дела, в том числе по статье о госизмене, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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