Прокуроры выяснят причину смерти 15-летнего подростка из Каменска-Уральского

02 сентября 2023 в 18:53 Размер текста - 17 +

Подросток гулял с друзьями (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU В Каменске-Уральском прокуратура установит причину смерти 15-летнего подростка, которому стало плохо во время прогулки 1 сентября. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Силовики организовали проверку по факту гибели 15-летнего подростка из Каменска-Уральского. По предварительным данным, 1 сентября мальчику стало плохо на улице, предположительно, из-за вдыхания газа», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Рядом с мальчиком были друзья. Когда тот упал на землю, они вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть подростка. В кармане у погибшего, как пишет пресс-служба ведомства, был баллончик для заправки газовых устройств. Подросток учился в восьмом классе общеобразовательной школы. На учете в ПДН не состоял.

В Каменске-Уральском прокуратура установит причину смерти 15-летнего подростка, которому стало плохо во время прогулки 1 сентября. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Силовики организовали проверку по факту гибели 15-летнего подростка из Каменска-Уральского. По предварительным данным, 1 сентября мальчику стало плохо на улице, предположительно, из-за вдыхания газа», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Рядом с мальчиком были друзья. Когда тот упал на землю, они вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть подростка. В кармане у погибшего, как пишет пресс-служба ведомства, был баллончик для заправки газовых устройств. Подросток учился в восьмом классе общеобразовательной школы. На учете в ПДН не состоял.