Прокуроры выяснят причину смерти 15-летнего подростка из Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском прокуратура установит причину смерти 15-летнего подростка, которому стало плохо во время прогулки 1 сентября. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
«Силовики организовали проверку по факту гибели 15-летнего подростка из Каменска-Уральского. По предварительным данным, 1 сентября мальчику стало плохо на улице, предположительно, из-за вдыхания газа», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области».
Рядом с мальчиком были друзья. Когда тот упал на землю, они вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть подростка. В кармане у погибшего, как пишет пресс-служба ведомства, был баллончик для заправки газовых устройств.
Подросток учился в восьмом классе общеобразовательной школы. На учете в ПДН не состоял.
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