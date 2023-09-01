01 сентября 2023

Прокуроры выяснят причину смерти 15-летнего подростка из Каменска-Уральского

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, ребенок, мальчик, ветровка
Подросток гулял с друзьями (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском прокуратура установит причину смерти 15-летнего подростка, которому стало плохо во время прогулки 1 сентября. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«Силовики организовали проверку по факту гибели 15-летнего подростка из Каменска-Уральского. По предварительным данным, 1 сентября мальчику стало плохо на улице, предположительно, из-за вдыхания газа», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области».

Рядом с мальчиком были друзья. Когда тот упал на землю, они вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть подростка. В кармане у погибшего, как пишет пресс-служба ведомства, был баллончик для заправки газовых устройств.

Подросток учился в восьмом классе общеобразовательной школы. На учете в ПДН не состоял.

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В Каменске-Уральском прокуратура установит причину смерти 15-летнего подростка, которому стало плохо во время прогулки 1 сентября. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Силовики организовали проверку по факту гибели 15-летнего подростка из Каменска-Уральского. По предварительным данным, 1 сентября мальчику стало плохо на улице, предположительно, из-за вдыхания газа», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Рядом с мальчиком были друзья. Когда тот упал на землю, они вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть подростка. В кармане у погибшего, как пишет пресс-служба ведомства, был баллончик для заправки газовых устройств. Подросток учился в восьмом классе общеобразовательной школы. На учете в ПДН не состоял.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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