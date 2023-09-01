01 сентября 2023

В Тюменской области в аварии пострадали двое детей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь. Тюмень, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
В ДТП пострадали два мальчика 2016 и 2018 годов рождения Фото:

В Тюменской области 2 сентября в ДТП пострадали двое детей. Авария произошла около поселка Богандинского: здесь столкнулись две иномарки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

«В Тюменском районе около поселка Богандинского столкнулись Mercedes и Ford. Одна машина улетела в кювет. Пострадали два пассажира Ford — дети 2016 и 2018 годов рождения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства выясняются.

Фото:

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В Тюменской области 2 сентября в ДТП пострадали двое детей. Авария произошла около поселка Богандинского: здесь столкнулись две иномарки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД. «В Тюменском районе около поселка Богандинского столкнулись Mercedes и Ford. Одна машина улетела в кювет. Пострадали два пассажира Ford — дети 2016 и 2018 годов рождения», — сообщили в пресс-службе ведомства. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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