В ДТП пострадали два мальчика 2016 и 2018 годов рождения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области 2 сентября в ДТП пострадали двое детей. Авария произошла около поселка Богандинского: здесь столкнулись две иномарки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

«В Тюменском районе около поселка Богандинского столкнулись Mercedes и Ford. Одна машина улетела в кювет. Пострадали два пассажира Ford — дети 2016 и 2018 годов рождения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства выясняются.