В ДТП пострадали два мальчика 2016 и 2018 годов рождения
В Тюменской области 2 сентября в ДТП пострадали двое детей. Авария произошла около поселка Богандинского: здесь столкнулись две иномарки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
«В Тюменском районе около поселка Богандинского столкнулись Mercedes и Ford. Одна машина улетела в кювет. Пострадали два пассажира Ford — дети 2016 и 2018 годов рождения», — сообщили в пресс-службе ведомства.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства выясняются.
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