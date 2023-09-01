01 сентября 2023

В Нижневартовске пропал шестилетний мальчик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок ушел из дома 2 сентября Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) разыскивают шестилетнего Руслана Амирова. В пресс-службе поискового отряда «АЗИМУТ» сообщили, что мальчик ушел из дома днем 2 сентября.

«Амиров Руслан, 2016 года рождения. 2 сентября около 12:00 он ушел из дома по адресу: Нижневартовск, улица Гагарина, дом 3. В настоящее время его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе «Поиск пропавших людей „АЗИМУТ“ г. Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».

Ребенок был одет в серую кофту с динозаврами и синие штаны. На голове — черная кепка. На вид мальчику шесть лет. Телосложение худощавое, волосы темные, глаза сине-карие. Волонтеры приглашают добровольцев принять участие в поиске. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить в полицию или по телефону горячей линии поискового отряда 8 (800) 700-86-77.

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В Нижневартовске (ХМАО) разыскивают шестилетнего Руслана Амирова. В пресс-службе поискового отряда «АЗИМУТ» сообщили, что мальчик ушел из дома днем 2 сентября. «Амиров Руслан, 2016 года рождения. 2 сентября около 12:00 он ушел из дома по адресу: Нижневартовск, улица Гагарина, дом 3. В настоящее время его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе «Поиск пропавших людей „АЗИМУТ“ г. Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». Ребенок был одет в серую кофту с динозаврами и синие штаны. На голове — черная кепка. На вид мальчику шесть лет. Телосложение худощавое, волосы темные, глаза сине-карие. Волонтеры приглашают добровольцев принять участие в поиске. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить в полицию или по телефону горячей линии поискового отряда 8 (800) 700-86-77.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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