В Нижневартовске пропал шестилетний мальчик. Фото

02 сентября 2023 в 21:11 Размер текста - 17 +

Ребенок ушел из дома 2 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) разыскивают шестилетнего Руслана Амирова. В пресс-службе поискового отряда «АЗИМУТ» сообщили, что мальчик ушел из дома днем 2 сентября. «Амиров Руслан, 2016 года рождения. 2 сентября около 12:00 он ушел из дома по адресу: Нижневартовск, улица Гагарина, дом 3. В настоящее время его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе «Поиск пропавших людей „АЗИМУТ“ г. Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». Ребенок был одет в серую кофту с динозаврами и синие штаны. На голове — черная кепка. На вид мальчику шесть лет. Телосложение худощавое, волосы темные, глаза сине-карие. Волонтеры приглашают добровольцев принять участие в поиске. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить в полицию или по телефону горячей линии поискового отряда 8 (800) 700-86-77. Фото: группа «Поиск пропавших людей „АЗИМУТ“ г. Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/poisknv

В Нижневартовске (ХМАО) разыскивают шестилетнего Руслана Амирова. В пресс-службе поискового отряда «АЗИМУТ» сообщили, что мальчик ушел из дома днем 2 сентября. «Амиров Руслан, 2016 года рождения. 2 сентября около 12:00 он ушел из дома по адресу: Нижневартовск, улица Гагарина, дом 3. В настоящее время его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе «Поиск пропавших людей „АЗИМУТ“ г. Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». Ребенок был одет в серую кофту с динозаврами и синие штаны. На голове — черная кепка. На вид мальчику шесть лет. Телосложение худощавое, волосы темные, глаза сине-карие. Волонтеры приглашают добровольцев принять участие в поиске. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить в полицию или по телефону горячей линии поискового отряда 8 (800) 700-86-77.