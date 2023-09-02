Shot: крупная утечка газа произошла на АЗС в Москве

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На заправке в Москве произошла утечка газа из резервуара с пропаном Фото:

На заправке в Северном Бутово (Москва) произошла крупная утечка газа. Здесь разгерметизировался баллон с пропаном, передает telegram-канал Shot.

«Крупная утечка газа на АЗС в Москве произошла на АЗС „Интеройл“ на улице Поляны. Из строя вышел наземный 9-кубовый резервуар, пошла утечка пропана», — говорится в сообщении telegram-канала. Отмечается, что на заправке находится несколько подобных резервуаров. После обнаружения утечки началась эвакуация людей, а на место приехали сотрудники полиции и пожарные.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в «Интеройл». Ответ ожидается.

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На заправке в Северном Бутово (Москва) произошла крупная утечка газа. Здесь разгерметизировался баллон с пропаном, передает telegram-канал Shot. «Крупная утечка газа на АЗС в Москве произошла на АЗС „Интеройл“ на улице Поляны. Из строя вышел наземный 9-кубовый резервуар, пошла утечка пропана», — говорится в сообщении telegram-канала. Отмечается, что на заправке находится несколько подобных резервуаров. После обнаружения утечки началась эвакуация людей, а на место приехали сотрудники полиции и пожарные. Корреспондент URA.RU отправил запрос в «Интеройл». Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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