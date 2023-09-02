Shot: крупная утечка газа произошла на АЗС в Москве

На заправке в Москве произошла утечка газа из резервуара с пропаном
На заправке в Северном Бутово (Москва) произошла крупная утечка газа. Здесь разгерметизировался баллон с пропаном, передает telegram-канал Shot.
«Крупная утечка газа на АЗС в Москве произошла на АЗС „Интеройл“ на улице Поляны. Из строя вышел наземный 9-кубовый резервуар, пошла утечка пропана», — говорится в сообщении telegram-канала. Отмечается, что на заправке находится несколько подобных резервуаров. После обнаружения утечки началась эвакуация людей, а на место приехали сотрудники полиции и пожарные.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в «Интеройл». Ответ ожидается.
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