В Свердловской области во время заседания внезапно умер политик

02 сентября 2023 в 23:58 Размер текста - 17 +

В Первоуральске на заседании ПАРНАСа скончался Алексей Кудрин Фото: Анна Майорова © URA.RU В Первоуральске во время заседания скончался член совета свердловской организации «Партия народной свободы» Алексей Кудрин. Об этом журналисту URA.RU рассказал председатель регионального отделения ПАРНАСа Михаил Борисов. «Во время заседания Кудрин внезапно упал со стула, сделал большой вдох. После этого его пульс перестал прощупываться», — сказал Борисов. Он пытался помочь Кудрину — делал искусственное дыхание и массаж сердца. «Я положил Кудрина себе на колени, голову — на подушку, на бок, чтобы язык не западал. И таким образом делал массаж сердца», — добавил председатель областного отделения партии. Заседание было запланировано на 29 августа. Оно должно было пройти дистанционно по Skype. У Кудрина не было возможности подключиться к звонку со своего компьютера, поэтому он заранее выехал к Борисову, чтобы принять участие в созвоне из его дома. «Он поехал ко мне на автобусе, а потом шел еще километр. Он шел быстро, потому что опаздывал. Заседание должно было начаться в 18:00, он пришел ко мне в 18:15», — отметил Борисов. Кроме массажа сердца, Борисов также вызвал скорую помощь. Врачи приехали через 20 минут и констатировали смерть политика. Точная причина смерти Кудрина пока не установлена, медицинская экспертиза еще идет, отметил глава региональной организации. Близкие погибшего, как утверждает Борисов, говорили, что у него были проблемы с сердцем и часто синели губы. Кудрину было 69 лет. У него остались жена и взрослая дочь, которая в августе уехала вместе с мужем в Австрию. Супруга в момент смерти была в Казахстане, где ухаживала за парализованным отцом. 31 августа она вернулась в Первоуральск, чтобы заниматься подготовкой к похоронам. Они состоятся 5 сентября в Первоуральске. Журналист URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается. В мае Верховный суд России ликвидировал регистрацию у «Партии народной свободы». Из-за этого ПАРНАС не может участвовать в выборах, но может существовать в виде организации. Решение суда было вызвано тем, что филиалы партии покрывают малое число регионов. Борисов добавил журналисту URA.RU, что ПАРНАС обжалует это решение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Первоуральске во время заседания скончался член совета свердловской организации «Партия народной свободы» Алексей Кудрин. Об этом журналисту URA.RU рассказал председатель регионального отделения ПАРНАСа Михаил Борисов. «Во время заседания Кудрин внезапно упал со стула, сделал большой вдох. После этого его пульс перестал прощупываться», — сказал Борисов. Он пытался помочь Кудрину — делал искусственное дыхание и массаж сердца. «Я положил Кудрина себе на колени, голову — на подушку, на бок, чтобы язык не западал. И таким образом делал массаж сердца», — добавил председатель областного отделения партии. Заседание было запланировано на 29 августа. Оно должно было пройти дистанционно по Skype. У Кудрина не было возможности подключиться к звонку со своего компьютера, поэтому он заранее выехал к Борисову, чтобы принять участие в созвоне из его дома. «Он поехал ко мне на автобусе, а потом шел еще километр. Он шел быстро, потому что опаздывал. Заседание должно было начаться в 18:00, он пришел ко мне в 18:15», — отметил Борисов. Кроме массажа сердца, Борисов также вызвал скорую помощь. Врачи приехали через 20 минут и констатировали смерть политика. Точная причина смерти Кудрина пока не установлена, медицинская экспертиза еще идет, отметил глава региональной организации. Близкие погибшего, как утверждает Борисов, говорили, что у него были проблемы с сердцем и часто синели губы. Кудрину было 69 лет. У него остались жена и взрослая дочь, которая в августе уехала вместе с мужем в Австрию. Супруга в момент смерти была в Казахстане, где ухаживала за парализованным отцом. 31 августа она вернулась в Первоуральск, чтобы заниматься подготовкой к похоронам. Они состоятся 5 сентября в Первоуральске. Журналист URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается. В мае Верховный суд России ликвидировал регистрацию у «Партии народной свободы». Из-за этого ПАРНАС не может участвовать в выборах, но может существовать в виде организации. Решение суда было вызвано тем, что филиалы партии покрывают малое число регионов. Борисов добавил журналисту URA.RU, что ПАРНАС обжалует это решение.