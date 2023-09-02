Раненый на СВО курганский боец встретился с чемпионами Легковым и Лазутиной. Фото

03 сентября 2023 в 02:56 Размер текста - 17 +

Курганский боец СВО рассказал о встрече с легендами российского спорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Получивший ранение в зоне проведения спецоперации боец из Кургана Сергей Иванов рассказал URA.RU о встрече с олимпийскими чемпионами по лыжным гонкам Александром Легковым и Ларисой Лазутиной. Легендарные спортсмены приехали поддержать военнослужащих, которые проходят реабилитацию в санатории Минобороны в Подмосковье. На территории 31 августа провели соревнования, в них участвовал собеседник информационного агентства. «Надо было видеть, как за меня болела Лазутина. Затем, я все-таки урвал пять минут разговора с Легковым. Он сказал: „Когда шел сюда, на площадку, а потом увидел вас (меня и других раненых парней), все внутри затрепетало. Будто это вы настоящие олимпийские чемпионы“» — пояснил Сергей Иванов в беседе с корреспондентом URA.RU. Курганский боец был призван на спецоперацию по мобилизации в конце сентября прошлого года. Служил командиром отделения инженерно-саперного взвода. В июне, выполняя боевую задачу, подорвался на вражеской мине, был серьезно ранен. Иванов уточнил, что работал ночью, чтобы не попасть под обстрел артиллерии, наблюдение дронов и снайперов ВСУ. Взрывное устройство было зарыто глубоко в грунт. Несмотря на ранее и его последствия, боец настроен жить полноценной жизнью, писать книги, активно заниматься спортом. Сейчас он размышляет над тем, как попасть в параолимпийскую сборную по плаванию или велогонкам. «Хочется быть, а не казаться», — подчеркнул Иванов. По словам бойца Иванова (справа), он всегда восхищался лыжником Легковым (слева) Фото: личная страница VK Сергея Иванова Лариса Лазутина приехала поддержать раненых мобилизованных бойцов Фото: личная страница VK Сергея Иванова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Получивший ранение в зоне проведения спецоперации боец из Кургана Сергей Иванов рассказал URA.RU о встрече с олимпийскими чемпионами по лыжным гонкам Александром Легковым и Ларисой Лазутиной. Легендарные спортсмены приехали поддержать военнослужащих, которые проходят реабилитацию в санатории Минобороны в Подмосковье. На территории 31 августа провели соревнования, в них участвовал собеседник информационного агентства. «Надо было видеть, как за меня болела Лазутина. Затем, я все-таки урвал пять минут разговора с Легковым. Он сказал: „Когда шел сюда, на площадку, а потом увидел вас (меня и других раненых парней), все внутри затрепетало. Будто это вы настоящие олимпийские чемпионы“» — пояснил Сергей Иванов в беседе с корреспондентом URA.RU. Курганский боец был призван на спецоперацию по мобилизации в конце сентября прошлого года. Служил командиром отделения инженерно-саперного взвода. В июне, выполняя боевую задачу, подорвался на вражеской мине, был серьезно ранен. Иванов уточнил, что работал ночью, чтобы не попасть под обстрел артиллерии, наблюдение дронов и снайперов ВСУ. Взрывное устройство было зарыто глубоко в грунт. Несмотря на ранее и его последствия, боец настроен жить полноценной жизнью, писать книги, активно заниматься спортом. Сейчас он размышляет над тем, как попасть в параолимпийскую сборную по плаванию или велогонкам. «Хочется быть, а не казаться», — подчеркнул Иванов.