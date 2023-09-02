02 сентября 2023

В Екатеринбурге произошла массовая драка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
В драке принимало участие более 10 человек Фото:

В Екатеринбурге возле Таганского ряда днем 2 сентября произошла массовая драка. Мужчины устроили разборки на дороге, сообщили в соцсети.

«Возле Таганского ряда произошла массовая драка. Молодые люди продолжали разборки даже на проезжей части», — сообщили в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Судя по фото, в конфликте принимали участие более 10 человек.

В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу пояснили, что информация о драке в территориальный ОВД не поступала. «По факту публикации сотрудники полиции проводят проверку, осуществлен выезд на место, где никого не обнаружено», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Екатеринбурге у торгового центра «Антей» ночью 2 сентября произошла массовая драка. Полицейские с места происшествия забрали только одного мужчину.

Фото:

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В Екатеринбурге возле Таганского ряда днем 2 сентября произошла массовая драка. Мужчины устроили разборки на дороге, сообщили в соцсети. «Возле Таганского ряда произошла массовая драка. Молодые люди продолжали разборки даже на проезжей части», — сообщили в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Судя по фото, в конфликте принимали участие более 10 человек. В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу пояснили, что информация о драке в территориальный ОВД не поступала. «По факту публикации сотрудники полиции проводят проверку, осуществлен выезд на место, где никого не обнаружено», — отметили в пресс-службе ведомства. Ранее в Екатеринбурге у торгового центра «Антей» ночью 2 сентября произошла массовая драка. Полицейские с места происшествия забрали только одного мужчину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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