В Екатеринбурге возле Таганского ряда днем 2 сентября произошла массовая драка. Мужчины устроили разборки на дороге, сообщили в соцсети.
«Возле Таганского ряда произошла массовая драка. Молодые люди продолжали разборки даже на проезжей части», — сообщили в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Судя по фото, в конфликте принимали участие более 10 человек.
В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу пояснили, что информация о драке в территориальный ОВД не поступала. «По факту публикации сотрудники полиции проводят проверку, осуществлен выезд на место, где никого не обнаружено», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Екатеринбурге у торгового центра «Антей» ночью 2 сентября произошла массовая драка. Полицейские с места происшествия забрали только одного мужчину.
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