В Екатеринбурге произошла массовая драка. Фото

03 сентября 2023 в 02:09 Размер текста - 17 +

В драке принимало участие более 10 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге возле Таганского ряда днем 2 сентября произошла массовая драка. Мужчины устроили разборки на дороге, сообщили в соцсети. «Возле Таганского ряда произошла массовая драка. Молодые люди продолжали разборки даже на проезжей части», — сообщили в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Судя по фото, в конфликте принимали участие более 10 человек. В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу пояснили, что информация о драке в территориальный ОВД не поступала. «По факту публикации сотрудники полиции проводят проверку, осуществлен выезд на место, где никого не обнаружено», — отметили в пресс-службе ведомства. Ранее в Екатеринбурге у торгового центра «Антей» ночью 2 сентября произошла массовая драка. Полицейские с места происшествия забрали только одного мужчину. Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», https://t.me/incekb

В Екатеринбурге возле Таганского ряда днем 2 сентября произошла массовая драка. Мужчины устроили разборки на дороге, сообщили в соцсети. «Возле Таганского ряда произошла массовая драка. Молодые люди продолжали разборки даже на проезжей части», — сообщили в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Судя по фото, в конфликте принимали участие более 10 человек. В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу пояснили, что информация о драке в территориальный ОВД не поступала. «По факту публикации сотрудники полиции проводят проверку, осуществлен выезд на место, где никого не обнаружено», — отметили в пресс-службе ведомства. Ранее в Екатеринбурге у торгового центра «Антей» ночью 2 сентября произошла массовая драка. Полицейские с места происшествия забрали только одного мужчину.