В ГД предложили присвоить звание народного артиста исполнителю хита «Третье сентября»

Депутат ГД Чернышов предложил присвоить Шуфутинскому звание народного артиста

03 сентября 2023 в 04:57 Размер текста - 17 +

Михаилу Шуфутинскому предложили присвоить звание народного артиста России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певцу Михаилу Шуфутинскому необходимо присвоить звание народного артиста России. Такое заявление сделал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. «Михаил Шуфутинский получил звание Заслуженного артиста после того, как к президенту обратился основатель ЛДПР Владимир Жириновский. С тех пор прошло больше 10 лет и 3 сентября для всех совершенно очевидно, что Михаил Захарович — абсолютно народный артист, в прямом смысле слова „народный“… », — цитируют слова Чернышова РИА Новости. Автор инициативы уточнил, что уже направил обращение министру культуры России Ольге Любимовой. По мнению политика, Шуфутинский является народным артистом, но пока не имеет этого звания. Он уверен, что это «необходимо исправить, поскольку власть должна слышать людей». Ранее стало известно, что песню «Третье сентября» Михаила Шуфутинского отказывались брать на радио, потому что она длилась шесть минут и не подходила по формату. Об этом в беседе с URA.RU рассказал продюсер альбома «Гуляй, душа», композитор, певец Евгений Кобылянский.

Певцу Михаилу Шуфутинскому необходимо присвоить звание народного артиста России. Такое заявление сделал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. «Михаил Шуфутинский получил звание Заслуженного артиста после того, как к президенту обратился основатель ЛДПР Владимир Жириновский. С тех пор прошло больше 10 лет и 3 сентября для всех совершенно очевидно, что Михаил Захарович — абсолютно народный артист, в прямом смысле слова „народный“… », — цитируют слова Чернышова РИА Новости. Автор инициативы уточнил, что уже направил обращение министру культуры России Ольге Любимовой. По мнению политика, Шуфутинский является народным артистом, но пока не имеет этого звания. Он уверен, что это «необходимо исправить, поскольку власть должна слышать людей». Ранее стало известно, что песню «Третье сентября» Михаила Шуфутинского отказывались брать на радио, потому что она длилась шесть минут и не подходила по формату. Об этом в беседе с URA.RU рассказал продюсер альбома «Гуляй, душа», композитор, певец Евгений Кобылянский.