02 сентября 2023

Экс-премьер Словакии осудил Запад за пропаганду украинского нацизма

Экс-премьер Словакии Фицо сравнил бойцов ВСУ с уличными хулиганами
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, шеврон, ВСУ, stock
Фицо осудил поддержку нацистов ВСУ западными СМИ Фото:
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В Словакии бойцов ВСУ считают уличными хулиганами, которые творят ужасные вещи. Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо возмущен, что при этом западные журналисты открыто поддерживают украинскую армию.

«Знаете, что говорят в Словакии? Кто там воюет — это просто уличные хулиганы на задворках общества. Но они служат в армии и делают ужасные вещи. Западные СМИ открыто говорят о том, что в рядах украинской армии есть фашисты и перед такими формированиями „расстилают красную дорожку“» — заявил Фицо во время выступления на YouTube.

Политик также высказал мнение, что власти Словакии не запрещают нацистскую символику, потому что боятся реакции Брюсселя и Вашингтона. Он призвал противостоять фашизму и нацизму в любых проявлениях.

Ранее посол России в Америке Анатолий Антонов назвал поддержку властями США «украинских нацистов» несмываемым позором. По его мнению, Штаты открыто поощряют зверства боевиков националистического полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) над жителями Донбасса.

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В Словакии бойцов ВСУ считают уличными хулиганами, которые творят ужасные вещи. Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо возмущен, что при этом западные журналисты открыто поддерживают украинскую армию. «Знаете, что говорят в Словакии? Кто там воюет — это просто уличные хулиганы на задворках общества. Но они служат в армии и делают ужасные вещи. Западные СМИ открыто говорят о том, что в рядах украинской армии есть фашисты и перед такими формированиями „расстилают красную дорожку“» — заявил Фицо во время выступления на YouTube. Политик также высказал мнение, что власти Словакии не запрещают нацистскую символику, потому что боятся реакции Брюсселя и Вашингтона. Он призвал противостоять фашизму и нацизму в любых проявлениях. Ранее посол России в Америке Анатолий Антонов назвал поддержку властями США «украинских нацистов» несмываемым позором. По его мнению, Штаты открыто поощряют зверства боевиков националистического полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) над жителями Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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