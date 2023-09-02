В Словакии бойцов ВСУ считают уличными хулиганами, которые творят ужасные вещи. Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо возмущен, что при этом западные журналисты открыто поддерживают украинскую армию.
«Знаете, что говорят в Словакии? Кто там воюет — это просто уличные хулиганы на задворках общества. Но они служат в армии и делают ужасные вещи. Западные СМИ открыто говорят о том, что в рядах украинской армии есть фашисты и перед такими формированиями „расстилают красную дорожку“» — заявил Фицо во время выступления на
Политик также высказал мнение, что власти Словакии не запрещают нацистскую символику, потому что боятся реакции Брюсселя и Вашингтона. Он призвал противостоять фашизму и нацизму в любых проявлениях.
Ранее посол России в Америке Анатолий Антонов назвал поддержку властями США «украинских нацистов» несмываемым позором. По его мнению, Штаты открыто поощряют зверства боевиков националистического полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) над жителями Донбасса.
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