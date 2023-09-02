02 сентября 2023
01 сентября 2023

Курганские артисты возвращаются домой после съемок на ТВ у Малахова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, микрофон, студия звукозаписи, запись вокала
Эфир с участием курганских артистов выйдет на канале «Россия-1» Фото:

Артисты из Звериноголовского округа Курганской области возвращаются домой из Москвы. Ольга Косьяненко, Максим Васютин и Руфина Завьялова в составе ансамбля «Вересень» выступили на телепередаче «Песни от всей души», которую ведет Андрей Малахов. Об этом сообщили курганские журналисты.

«Звериноголовские артисты Ольга Косьяненко, Максим Васютин и Руфина Завьялова летят на Родину. В Москве они участвовали в съемках программы с Малаховым „Песни от всей души“», — передает редакция газеты «Звериноголовские вести» на своей странице в соцсети «Одноклассники».

Самой старшей артистке исполнилось 84 года. Руфина Васильевна написала на своей странице в соцсети, что все прошло хорошо, курганцы возвращаются домой с яркими впечатлениями. По ее словам, редакцию программы также заинтересовало творчество казачьего ансамбля «Вересень». Сейчас на канале «Россия-1» готовятся к съемкам сюжета о работе звериноголовского Центра казачьей культуры.

Отснятый материал покажут по ТВ в сентябре. Сотрудники канала обещают позже назвать точную дату выхода программы.

Ранее семья из Шатровского округа Курганской области выступила на шоу Малахова «Привет, Андрей!». Программа вышла в эфир в конце июня.

Курганские артисты продемонстрировали свое творчество на федеральном канале
Курганские артисты продемонстрировали свое творчество на федеральном канале
Фото:
Руфина Завьялова сделала общую фотографию с Андреем Малаховым
Руфина Завьялова сделала общую фотографию с Андреем Малаховым
Фото:

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Артисты из Звериноголовского округа Курганской области возвращаются домой из Москвы. Ольга Косьяненко, Максим Васютин и Руфина Завьялова в составе ансамбля «Вересень» выступили на телепередаче «Песни от всей души», которую ведет Андрей Малахов. Об этом сообщили курганские журналисты. «Звериноголовские артисты Ольга Косьяненко, Максим Васютин и Руфина Завьялова летят на Родину. В Москве они участвовали в съемках программы с Малаховым „Песни от всей души“», — передает редакция газеты «Звериноголовские вести» на своей странице в соцсети «Одноклассники». Самой старшей артистке исполнилось 84 года. Руфина Васильевна написала на своей странице в соцсети, что все прошло хорошо, курганцы возвращаются домой с яркими впечатлениями. По ее словам, редакцию программы также заинтересовало творчество казачьего ансамбля «Вересень». Сейчас на канале «Россия-1» готовятся к съемкам сюжета о работе звериноголовского Центра казачьей культуры. Отснятый материал покажут по ТВ в сентябре. Сотрудники канала обещают позже назвать точную дату выхода программы. Ранее семья из Шатровского округа Курганской области выступила на шоу Малахова «Привет, Андрей!». Программа вышла в эфир в конце июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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