Эфир с участием курганских артистов выйдет на канале «Россия-1» Фото: Илья Московец © URA.RU

Артисты из Звериноголовского округа Курганской области возвращаются домой из Москвы. Ольга Косьяненко, Максим Васютин и Руфина Завьялова в составе ансамбля «Вересень» выступили на телепередаче «Песни от всей души», которую ведет Андрей Малахов. Об этом сообщили курганские журналисты.

«Звериноголовские артисты Ольга Косьяненко, Максим Васютин и Руфина Завьялова летят на Родину. В Москве они участвовали в съемках программы с Малаховым „Песни от всей души“», — передает редакция газеты «Звериноголовские вести» на своей странице в соцсети «Одноклассники».

Самой старшей артистке исполнилось 84 года. Руфина Васильевна написала на своей странице в соцсети, что все прошло хорошо, курганцы возвращаются домой с яркими впечатлениями. По ее словам, редакцию программы также заинтересовало творчество казачьего ансамбля «Вересень». Сейчас на канале «Россия-1» готовятся к съемкам сюжета о работе звериноголовского Центра казачьей культуры.

Отснятый материал покажут по ТВ в сентябре. Сотрудники канала обещают позже назвать точную дату выхода программы.

Ранее семья из Шатровского округа Курганской области выступила на шоу Малахова «Привет, Андрей!». Программа вышла в эфир в конце июня.

Курганские артисты продемонстрировали свое творчество на федеральном канале Фото: страница «Звериноголовских Вестей» в соцсети «Одноклассники», https://ok.ru/zvvesti/statuses/156475913063703