02 сентября 2023
01 сентября 2023

В Курганской области почти полгода стоит аномальная погода. Фото

Синоптик Винштейн: в Курганской области пять месяцев фиксируют дефицит осадков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождь в Екатеринбурге. Екатеринбург, зонт, дождливая погода, дождь в городе
Дефицит осадков наблюдался в регионе повсеместно Фото:

Дефицит осадков наблюдается в Курганской области в течение последних пяти месяцев. Об этом сообщил местный синоптик-любитель Илья Винштейн, который проанализировал метеоданные наблюдательной сети Росгидромета.

«С апреля по август в регионах Курганской области выпало от 134 мм до 222 мм осадков. Дефицит — от 14% до 41%. Единственная станция, где количество осадков было близко к норме — это Куртамыш. Здесь выпало 222 мм, что всего на 4% ниже нормы», — написал Илья Винштейн в своем telegram-канале.

В Кургане выпало 187 мм осадков, что на 16% ниже нормы. Максимальный дефицит был на востоке региона. В Петухово — 134 мм, что составляет всего 59% от нормы, сообщает синоптик.

Меньше всего осадков выпало на востоке региона
Меньше всего осадков выпало на востоке региона
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дефицит осадков наблюдается в Курганской области в течение последних пяти месяцев. Об этом сообщил местный синоптик-любитель Илья Винштейн, который проанализировал метеоданные наблюдательной сети Росгидромета. «С апреля по август в регионах Курганской области выпало от 134 мм до 222 мм осадков. Дефицит — от 14% до 41%. Единственная станция, где количество осадков было близко к норме — это Куртамыш. Здесь выпало 222 мм, что всего на 4% ниже нормы», — написал Илья Винштейн в своем telegram-канале. В Кургане выпало 187 мм осадков, что на 16% ниже нормы. Максимальный дефицит был на востоке региона. В Петухово — 134 мм, что составляет всего 59% от нормы, сообщает синоптик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...