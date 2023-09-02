В Курганской области почти полгода стоит аномальная погода. Фото

Синоптик Винштейн: в Курганской области пять месяцев фиксируют дефицит осадков

03 сентября 2023 в 06:39 Размер текста - 17 +

Дефицит осадков наблюдался в регионе повсеместно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дефицит осадков наблюдается в Курганской области в течение последних пяти месяцев. Об этом сообщил местный синоптик-любитель Илья Винштейн, который проанализировал метеоданные наблюдательной сети Росгидромета. «С апреля по август в регионах Курганской области выпало от 134 мм до 222 мм осадков. Дефицит — от 14% до 41%. Единственная станция, где количество осадков было близко к норме — это Куртамыш. Здесь выпало 222 мм, что всего на 4% ниже нормы», — написал Илья Винштейн в своем telegram-канале. В Кургане выпало 187 мм осадков, что на 16% ниже нормы. Максимальный дефицит был на востоке региона. В Петухово — 134 мм, что составляет всего 59% от нормы, сообщает синоптик. Меньше всего осадков выпало на востоке региона Фото: telegram-канал Ильи Винштейна, https://t.me/pogoda45/1479

Дефицит осадков наблюдается в Курганской области в течение последних пяти месяцев. Об этом сообщил местный синоптик-любитель Илья Винштейн, который проанализировал метеоданные наблюдательной сети Росгидромета. «С апреля по август в регионах Курганской области выпало от 134 мм до 222 мм осадков. Дефицит — от 14% до 41%. Единственная станция, где количество осадков было близко к норме — это Куртамыш. Здесь выпало 222 мм, что всего на 4% ниже нормы», — написал Илья Винштейн в своем telegram-канале. В Кургане выпало 187 мм осадков, что на 16% ниже нормы. Максимальный дефицит был на востоке региона. В Петухово — 134 мм, что составляет всего 59% от нормы, сообщает синоптик.