Дефицит осадков наблюдается в Курганской области в течение последних пяти месяцев. Об этом сообщил местный синоптик-любитель Илья Винштейн, который проанализировал метеоданные наблюдательной сети Росгидромета.
«С апреля по август в регионах Курганской области выпало от 134 мм до 222 мм осадков. Дефицит — от 14% до 41%. Единственная станция, где количество осадков было близко к норме — это Куртамыш. Здесь выпало 222 мм, что всего на 4% ниже нормы», — написал Илья Винштейн в своем telegram-канале.
В Кургане выпало 187 мм осадков, что на 16% ниже нормы. Максимальный дефицит был на востоке региона. В Петухово — 134 мм, что составляет всего 59% от нормы, сообщает синоптик.
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