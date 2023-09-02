В Совбезе забили тревогу из-за военных учений Японии вблизи Курил

Медведев призвал Японию признать итоги Второй мировой и остановить милитаризацию

03 сентября 2023 в 09:01 Размер текста - 17 +

Япония не должна повторять свои ошибки прошлого, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны, что серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Проходят войсковые учения японской армии вблизи Курильских островов, что серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — передает слова Медведева ТАСС. Он добавил, что Япония следует по пути милитаризации страны, который привел к несчастному концу в прошлом. Дмитрий Медведев также отметил увеличение японскими властями военной инфраструктуры, закупки иностранного вооружения, снятие ограничений на силы самообороны и военные операции за рубежом. По его мнению, Япония должна учесть исторические уроки, признать итоги Второй мировой войны и отказаться от милитаристских планов во имя блага своего народа. С 21 по 28 августа состоялись совместные военно-морские учения Японии, США и Канады в районе восточного побережья Курильских островов. Главная цель учений — усовершенствование тактических возможностей Японии и укрепление сотрудничества с США и Канадой. Кроме этого, два истребителя F-35 из японской ВВС прибыли на военную базу в Австралии. Это первый раз, когда воздушная техника данного типа размещается за пределами Японии, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны, что серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Проходят войсковые учения японской армии вблизи Курильских островов, что серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — передает слова Медведева ТАСС. Он добавил, что Япония следует по пути милитаризации страны, который привел к несчастному концу в прошлом. Дмитрий Медведев также отметил увеличение японскими властями военной инфраструктуры, закупки иностранного вооружения, снятие ограничений на силы самообороны и военные операции за рубежом. По его мнению, Япония должна учесть исторические уроки, признать итоги Второй мировой войны и отказаться от милитаристских планов во имя блага своего народа. С 21 по 28 августа состоялись совместные военно-морские учения Японии, США и Канады в районе восточного побережья Курильских островов. Главная цель учений — усовершенствование тактических возможностей Японии и укрепление сотрудничества с США и Канадой. Кроме этого, два истребителя F-35 из японской ВВС прибыли на военную базу в Австралии. Это первый раз, когда воздушная техника данного типа размещается за пределами Японии, передает телеканал 360.