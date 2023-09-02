В Совбезе забили тревогу из-за военных учений Японии вблизи Курил

Власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны, что серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Проходят войсковые учения японской армии вблизи Курильских островов, что серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — передает слова Медведева ТАСС. Он добавил, что Япония следует по пути милитаризации страны, который привел к несчастному концу в прошлом.
Дмитрий Медведев также отметил увеличение японскими властями военной инфраструктуры, закупки иностранного вооружения, снятие ограничений на силы самообороны и военные операции за рубежом. По его мнению, Япония должна учесть исторические уроки, признать итоги Второй мировой войны и отказаться от милитаристских планов во имя блага своего народа.
С 21 по 28 августа состоялись совместные военно-морские учения Японии, США и Канады в районе восточного побережья Курильских островов. Главная цель учений — усовершенствование тактических возможностей Японии и укрепление сотрудничества с США и Канадой. Кроме этого, два истребителя F-35 из японской ВВС прибыли на военную базу в Австралии. Это первый раз, когда воздушная техника данного типа размещается за пределами Японии, передает телеканал 360.
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