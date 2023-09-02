02 сентября 2023

Трех человек госпитализировали после ДТП в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, носилки, дтп, травма, авария, пострадавшая женщина
За рулем авто была 17-летняя девушка Фото:

В Екатеринбурге 3 сентября девушка-водитель ВАЗ-2109 въехала в столб на Дагенстанской. После ДТП в больницу увезли ее и двух пассажиров, сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«По предварительной информации, водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и врезался в столб на Дагестанской, 41/3. В аварии пострадали — 17-летняя девушка-водитель и два пассажира (22 и 17 лет), их увезли в больницу с различными травмами», — сказано в сообщении.

Авария произошла в 04:37. Сотрудники ГИБДД провели замеры на месте происшествия и составили процессуальные документы.

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В Екатеринбурге 3 сентября девушка-водитель ВАЗ-2109 въехала в столб на Дагенстанской. После ДТП в больницу увезли ее и двух пассажиров, сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и врезался в столб на Дагестанской, 41/3. В аварии пострадали — 17-летняя девушка-водитель и два пассажира (22 и 17 лет), их увезли в больницу с различными травмами», — сказано в сообщении. Авария произошла в 04:37. Сотрудники ГИБДД провели замеры на месте происшествия и составили процессуальные документы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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