Трех человек госпитализировали после ДТП в Екатеринбурге. Фото

03 сентября 2023 в 09:43 Размер текста - 17 +

За рулем авто была 17-летняя девушка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 3 сентября девушка-водитель ВАЗ-2109 въехала в столб на Дагенстанской. После ДТП в больницу увезли ее и двух пассажиров, сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и врезался в столб на Дагестанской, 41/3. В аварии пострадали — 17-летняя девушка-водитель и два пассажира (22 и 17 лет), их увезли в больницу с различными травмами», — сказано в сообщении. Авария произошла в 04:37. Сотрудники ГИБДД провели замеры на месте происшествия и составили процессуальные документы. Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД по Екатеринбургу Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД по Екатеринбургу Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД по Екатеринбургу Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 3 сентября девушка-водитель ВАЗ-2109 въехала в столб на Дагенстанской. После ДТП в больницу увезли ее и двух пассажиров, сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и врезался в столб на Дагестанской, 41/3. В аварии пострадали — 17-летняя девушка-водитель и два пассажира (22 и 17 лет), их увезли в больницу с различными травмами», — сказано в сообщении. Авария произошла в 04:37. Сотрудники ГИБДД провели замеры на месте происшествия и составили процессуальные документы.