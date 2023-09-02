02 сентября 2023
01 сентября 2023

Пермский депутат Ивонин будет курировать слепых спортсменов

Пермский депутат Ивонин стал руководителем реготделения федерации спорта слепых
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, Пермь, администрация перми, городская дума
Депутат думы Перми Александр Ивонин возглавил организацию спортсменов с ограничениями по здоровью Фото:

Депутат Пермской городской думы Александр Ивонин стал руководителем реготделения Всероссийской федерации спорта слепых (ВФСС). Информация об этом опубликована в сервисе СБИС.

«Председатель РО Всероссийской федерации спорта слепых в Пермском крае: Александр Валентинович Ивонин. Зарегистрирован 24 августа 2023 года», — указано в СБИС.

На сайте реготделения партии «Единая Россия» в Пермском крае опубликована информация о том, что Александр Ивонин является действующим руководителем краевого отделения Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Он также возглавляет Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Пермские медведи».

Ранее Александр Ивонин принял решение сложить полномочия руководителя реготделения «Единой России» в Ленинском районе Перми. По словам коллег, он сосредоточился на работе в рамках партийного проекта «Единая страна — доступная среда».

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Депутат Пермской городской думы Александр Ивонин стал руководителем реготделения Всероссийской федерации спорта слепых (ВФСС). Информация об этом опубликована в сервисе СБИС. «Председатель РО Всероссийской федерации спорта слепых в Пермском крае: Александр Валентинович Ивонин. Зарегистрирован 24 августа 2023 года», — указано в СБИС. На сайте реготделения партии «Единая Россия» в Пермском крае опубликована информация о том, что Александр Ивонин является действующим руководителем краевого отделения Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Он также возглавляет Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Пермские медведи». Ранее Александр Ивонин принял решение сложить полномочия руководителя реготделения «Единой России» в Ленинском районе Перми. По словам коллег, он сосредоточился на работе в рамках партийного проекта «Единая страна — доступная среда».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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