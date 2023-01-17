Пермские единороссы меняют руководство перед выборами президента

Новое руководство должно заняться подготовкой к выборам 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На конференции пермского реготделения «Единой России» 1 февраля будет выбран новый руководитель партии в Ленинском районе Перми. Как сообщил URA.RU секретарь реготделения Вячеслав Григорьев, занимающий сейчас эту должность Александр Ивонин принял решение сложить полномочия. Новый руководитель должен будет сосредоточиться на подготовке к выборам президента.

«Главной задачей руководителя отделения в Ленинском районе, которого выберут на конференции, будет подготовка к выборам 2024 года. В предыдущие избирательные циклы отделение показало себя неплохо. Надо как минимум на том же уровне сохранить результаты. А вообще стоит задача по усилению работы в условиях новых вызовов перед страной», — рассказал Григорьев.

Ивонин, по его словам, решил сосредоточиться на работе в рамках партийного проекта «Единая страна — доступная среда». По данным инсайдеров URA.RU в политэлитах, основным претендентом на вакантный пост является глава Ленинского района Перми Александр Русанов. Он не ответил на звонок URA.RU.

Планировалось также, что смена руководства пройдет в Свердловском отделении партии. Но пока вопрос отложен до февраля, знает источник. О том, что главным претендентом на этот пост является глава Свердловского района Александра Филиппов URA.RU сообщало в начале января. Занимающий сейчас партийную должность в этом отделении Сергей Бритвин будет помогать «Единой России» в Березниках.