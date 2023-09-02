Врачи раскрыли состояние здоровья актера Алексея Янина

Актер Янин находится в реанимации
Актер Алексей Янин находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
«Актер Алексей Янин находится в реанимации неврологии», — сообщили в медучреждении РИА Новости. Там добавили, что его состояние оценивается как тяжелое.
Восемь лет назад Янин перенес обширный инсульт и потом боролся с последствиями нарушения кровоснабжения головного мозга. Второго сентября появилась информация о смерти актера. Однако его супруга Дарья опровергла это.
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