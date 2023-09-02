02 сентября 2023

Врачи раскрыли состояние здоровья актера Алексея Янина

РИАН: актер Янин находится в реанимации
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Актер Янин находится в реанимации Фото:

Актер Алексей Янин находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

«Актер Алексей Янин находится в реанимации неврологии», — сообщили в медучреждении РИА Новости. Там добавили, что его состояние оценивается как тяжелое.

Восемь лет назад Янин перенес обширный инсульт и потом боролся с последствиями нарушения кровоснабжения головного мозга. Второго сентября появилась информация о смерти актера. Однако его супруга Дарья опровергла это.

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Актер Алексей Янин находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. «Актер Алексей Янин находится в реанимации неврологии», — сообщили в медучреждении РИА Новости. Там добавили, что его состояние оценивается как тяжелое. Восемь лет назад Янин перенес обширный инсульт и потом боролся с последствиями нарушения кровоснабжения головного мозга. Второго сентября появилась информация о смерти актера. Однако его супруга Дарья опровергла это.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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