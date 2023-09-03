Адвокаты рассказали, как расследуется катастрофа бизнес-джета Пригожина

РБК: СК РФ и Росавиация расследуют крушение самолета Пригожина

Авиакатастрофу с Пригожиным расследует СК и Росавиация Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Расследованием авиакатастрофы бизнес-джета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина занимается Следственный комитет и Росавиация без участия Межгосударственного Авиационного Комитета. Об этом рассказали адвокаты, опрошенные РБК.

«Следственный комитет в рамках своего расследования катастрофы ищет виновных, Росавиация — причину авиационного происшествия», — объяснил адвокат Игорь Трунов, который участвовал в рассмотрении 15 дел о крушениях самолетов, передает РБК. Он добавил, что оба ведомства проводят обследования и изучают «черные ящики», однако СК РФ проводит взрывотехнические экспертизы. По словам Трунова, в суде приоритет будет отдан расследованию СК, так как разбирательство авиавластей не может использоваться как доказательство.

Авиационный эксперт Григорий Померанцев рассказал, что одной из причин, по которой Росавиация занялась расследованием, могли стать пассажиры бизнес-джета, поскольку они имели при себе оружие, а на борт их допускали без досмотра. О том, была ли в самолете взрывчатка, становится известно в первые часы после происшествия, поэтому, по мнению Померанцева, в комиссию по расследованию привлекать Межгосударственный Авиационный Комитет не стали.

Бизнес-джет Embraer Legacy разбился вечером 23 августа около Куженкино в Тверской области. На борту находилось 10 человек. Среди них были основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой. Пригожин был похоронен на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге. Россия проинформировала Бразилию о том, что не намерена расследовать авиакатастрофу в соответствии с международными правилами. Следствию не удалось найти следов взрывчатки на обломках с места крушения самолета, передает «Царьград».