В Швеции попросили разместить в стране базы НАТО

Базы НАТО укрепят безопасность шведского народа, считает Йохан Персон Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Шведская либеральная партия выступила за постоянное размещение баз НАТО на территории Швеции после принятия королевства в альянс. Об этом рассказал глава партии Йохан Персон.

«Необходимо постоянное размещение на территории страны баз НАТО», — передает слова Персона Sveriges Radio. Он отметил, что такой шаг позволит укрепить безопасность шведского народа в контексте возможных внешних угроз.

Персон подчеркнул, что Швеция и НАТО являются партнерами с 1990-х годов. Политик выразил поддержку поддержания присутствия сил НАТО на территории страны даже в мирное время, поскольку защита свободы требует соответствующих мер.

Ранее шведские власти отправили заявку на вступление в Североатлантический альянс. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вопрос о вступлении Швеции в НАТО будет рассмотрен турецким парламентом в октябре, передает «Царьград». Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в свою очередь заявил, что Венгрия ратифицирует соглашение о вступлении раньше, чем Турция, но этот процесс состоится не ранее осени, сообщает деловое издание «Взгляд».