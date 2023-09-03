В Швеции попросили разместить в стране базы НАТО

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НАТО. Москва. stock, нато, флаг, брюссель, stock
Базы НАТО укрепят безопасность шведского народа, считает Йохан Персон Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Шведская либеральная партия выступила за постоянное размещение баз НАТО на территории Швеции после принятия королевства в альянс. Об этом рассказал глава партии Йохан Персон.

«Необходимо постоянное размещение на территории страны баз НАТО», — передает слова Персона Sveriges Radio. Он отметил, что такой шаг позволит укрепить безопасность шведского народа в контексте возможных внешних угроз.

Персон подчеркнул, что Швеция и НАТО являются партнерами с 1990-х годов. Политик выразил поддержку поддержания присутствия сил НАТО на территории страны даже в мирное время, поскольку защита свободы требует соответствующих мер.

Ранее шведские власти отправили заявку на вступление в Североатлантический альянс. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вопрос о вступлении Швеции в НАТО будет рассмотрен турецким парламентом в октябре, передает «Царьград». Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в свою очередь заявил, что Венгрия ратифицирует соглашение о вступлении раньше, чем Турция, но этот процесс состоится не ранее осени, сообщает деловое издание «Взгляд».

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Шведская либеральная партия выступила за постоянное размещение баз НАТО на территории Швеции после принятия королевства в альянс. Об этом рассказал глава партии Йохан Персон. «Необходимо постоянное размещение на территории страны баз НАТО», — передает слова Персона Sveriges Radio. Он отметил, что такой шаг позволит укрепить безопасность шведского народа в контексте возможных внешних угроз. Персон подчеркнул, что Швеция и НАТО являются партнерами с 1990-х годов. Политик выразил поддержку поддержания присутствия сил НАТО на территории страны даже в мирное время, поскольку защита свободы требует соответствующих мер. Ранее шведские власти отправили заявку на вступление в Североатлантический альянс. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вопрос о вступлении Швеции в НАТО будет рассмотрен турецким парламентом в октябре, передает «Царьград». Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в свою очередь заявил, что Венгрия ратифицирует соглашение о вступлении раньше, чем Турция, но этот процесс состоится не ранее осени, сообщает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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