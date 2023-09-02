02 сентября 2023

Пожарные эвакуировали 27 человек из горящего дома в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прямое попадание в частный дом по улице Ватутина в Донецке, ДНР. Донецк, мчс, пожар, тушение, последствия, обстрел, пожарные
Среди эвакуированных были дети (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 3 сентября загорелась квартира в жилом доме на переулке Переходном. Пожарные эвакуировали из здания 27 человек, шесть из которых — дети. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«Ночью в жилом доме на переулке Переходном загорелась квартира на четвертом этаже. Спасатели эвакуировали из здания 27 человек, шесть из них — дети», — пояснили в пресс-службе ведомства. Никто из людей не пострадал.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. К тушению привлекались 15 пожарных и пять единиц техники. В 04:01 спасатели закончили проливку и разбор сгоревших конструкций.

Фото:

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В Екатеринбурге 3 сентября загорелась квартира в жилом доме на переулке Переходном. Пожарные эвакуировали из здания 27 человек, шесть из которых — дети. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «Ночью в жилом доме на переулке Переходном загорелась квартира на четвертом этаже. Спасатели эвакуировали из здания 27 человек, шесть из них — дети», — пояснили в пресс-службе ведомства. Никто из людей не пострадал. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. К тушению привлекались 15 пожарных и пять единиц техники. В 04:01 спасатели закончили проливку и разбор сгоревших конструкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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