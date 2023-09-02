Среди эвакуированных были дети (архивное фото)
В Екатеринбурге 3 сентября загорелась квартира в жилом доме на переулке Переходном. Пожарные эвакуировали из здания 27 человек, шесть из которых — дети. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
«Ночью в жилом доме на переулке Переходном загорелась квартира на четвертом этаже. Спасатели эвакуировали из здания 27 человек, шесть из них — дети», — пояснили в пресс-службе ведомства. Никто из людей не пострадал.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров. К тушению привлекались 15 пожарных и пять единиц техники. В 04:01 спасатели закончили проливку и разбор сгоревших конструкций.
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