02 сентября 2023
01 сентября 2023

В Перми оборонный завод продает долги Минобороны РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермское оборонное предприятие выставило на торги долги Минобороны Фото:

Пермское оборонное предприятие ПАО «Мотовилихинские заводы» продает долговые обязательства Министерства обороны на 70 миллионов рублей. Информация появилась на «Федресурсе».

«ПАО „Мотовилихинские заводы“ выставило на торги право требования к министерству обороны на сумму 70,052 млн рублей. Конкурсный управляющий оборонного предприятия намерен продать задолженность еще девяти компаний на сумму до 4,7 млрд рублей», — пишет «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на «Федресурс».

ПАО «Мотовилихинские заводы» обанкротилось в 2018 году. Предприятие является единственным в России серийным производителем реактивных систем залпового огня, а также ствольной артиллерии.

Ранее конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» выставил на продажу имущество предприятия. Общая начальная цена пяти лотов превышала 500 миллионов рублей.

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Пермское оборонное предприятие ПАО «Мотовилихинские заводы» продает долговые обязательства Министерства обороны на 70 миллионов рублей. Информация появилась на «Федресурсе». «ПАО „Мотовилихинские заводы“ выставило на торги право требования к министерству обороны на сумму 70,052 млн рублей. Конкурсный управляющий оборонного предприятия намерен продать задолженность еще девяти компаний на сумму до 4,7 млрд рублей», — пишет «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на «Федресурс». ПАО «Мотовилихинские заводы» обанкротилось в 2018 году. Предприятие является единственным в России серийным производителем реактивных систем залпового огня, а также ствольной артиллерии. Ранее конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» выставил на продажу имущество предприятия. Общая начальная цена пяти лотов превышала 500 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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