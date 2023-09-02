В Перми оборонный завод продает долги Минобороны РФ

Пермское оборонное предприятие ПАО «Мотовилихинские заводы» продает долговые обязательства Министерства обороны на 70 миллионов рублей. Информация появилась на «Федресурсе».
«ПАО „Мотовилихинские заводы“ выставило на торги право требования к министерству обороны на сумму 70,052 млн рублей. Конкурсный управляющий оборонного предприятия намерен продать задолженность еще девяти компаний на сумму до 4,7 млрд рублей», — пишет «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на «Федресурс».
ПАО «Мотовилихинские заводы» обанкротилось в 2018 году. Предприятие является единственным в России серийным производителем реактивных систем залпового огня, а также ствольной артиллерии.
Ранее конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» выставил на продажу имущество предприятия. Общая начальная цена пяти лотов превышала 500 миллионов рублей.
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