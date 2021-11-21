21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021
18 ноября 2021

Завод-банкрот в Перми продает имущество на сотни миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, мотовилихинские заводы, мотовилиха
ПАО «Мотовилихинские заводы» избавится от непрофильного имущества Фото:

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» (признано банкротом) Андрей Береснев выставил на продажу имущество предприятия. Общая начальная цена пяти лотов превышает 500 млн рублей. Сообщение о начале торгов размещено на сайте Федресурса.

Все объекты, предлагаемые к продаже, расположены в Мотовилихинском районе Перми. Часть из них находится на площадке по улице 1905 года, 35, где расположены основные производственные мощности предприятия. На торги, в том числе, выставлены промышленные, административно-бытовые здания, дороги и земельный участок под многоквартирную застройку.

Ранее краевые власти сообщили о намерении включить часть территории ПАО «Мотовилихинские заводы» в общественные пространства, в частности, под продление набережной вдоль Камы. При этом источник на предприятии пояснял URA.RU, что завод не располагает участками в той части города, где планируется продление набережной.

URA.RU рассказывало, что «Мотовилихинские заводы» избавляются от непрофильного имущества, чтобы выйти из процедуры банкротства. Так, на торги выставлена главная спортивная арена Перми — УДС «Молот». Сейчас проблемное предприятие продолжает свою деятельность в рамках двух дивизионов — гражданского (ООО «Мотовилиха-гражданское машиностроение») и оборонного (ООО «Специальное конструкторское бюро»).

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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