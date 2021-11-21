Завод-банкрот в Перми продает имущество на сотни миллионов рублей

ПАО «Мотовилихинские заводы» избавится от непрофильного имущества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» (признано банкротом) Андрей Береснев выставил на продажу имущество предприятия. Общая начальная цена пяти лотов превышает 500 млн рублей. Сообщение о начале торгов размещено на сайте Федресурса.

Все объекты, предлагаемые к продаже, расположены в Мотовилихинском районе Перми. Часть из них находится на площадке по улице 1905 года, 35, где расположены основные производственные мощности предприятия. На торги, в том числе, выставлены промышленные, административно-бытовые здания, дороги и земельный участок под многоквартирную застройку.

Ранее краевые власти сообщили о намерении включить часть территории ПАО «Мотовилихинские заводы» в общественные пространства, в частности, под продление набережной вдоль Камы. При этом источник на предприятии пояснял URA.RU, что завод не располагает участками в той части города, где планируется продление набережной.

URA.RU рассказывало, что «Мотовилихинские заводы» избавляются от непрофильного имущества, чтобы выйти из процедуры банкротства. Так, на торги выставлена главная спортивная арена Перми — УДС «Молот». Сейчас проблемное предприятие продолжает свою деятельность в рамках двух дивизионов — гражданского (ООО «Мотовилиха-гражданское машиностроение») и оборонного (ООО «Специальное конструкторское бюро»).