Baza: в Аргентине погибла россиянка, приехавшая в страну рожать

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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Муж россиянки утверждает, что у нее была послеродовая депрессия Фото:

В Аргентине найдена мертвой жительница Уфы, который приехала туда рожать. Ее супруг утверждает, что у нее была послеродовая депрессия. Женщина выпала из окна вместе с ребенком, сообщили источники.

«29-летняя жительница Уфы вышла замуж в сентябре 2022 года. <…> Когда девушка забеременела, то решила ехать рожать в Аргентину. <…> После очередной ссоры [с мужем] женщина выпала из окна вместе грудным ребенком», — пишет Baza со ссылкой на источники.

Из России жительница Уфы уехала вместе с мужем после начала мобилизации. Сначала семья жила в Грузии, а затем в Турции. После родов женщина захотела вернуться на родину, но муж был против, из-за чего начались ссоры. По версии супруга, его жена страдала постродовой депрессией. Полиция проверяет супруга на причастность к гибели жены.

В 2022 году тысячи россиянок въехали в Аргентину по туристическим визам, а позже родили там. В феврале миграционная служба Аргентины не пустила в страну шесть беременных россиянок из-за подозрений в ложной цели визита. В марте россияне стали получать массовые отказы в продлении туристического пребывания в Аргентине на фоне скандала с беременными из России.

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В Аргентине найдена мертвой жительница Уфы, который приехала туда рожать. Ее супруг утверждает, что у нее была послеродовая депрессия. Женщина выпала из окна вместе с ребенком, сообщили источники. «29-летняя жительница Уфы вышла замуж в сентябре 2022 года. <…> Когда девушка забеременела, то решила ехать рожать в Аргентину. <…> После очередной ссоры [с мужем] женщина выпала из окна вместе грудным ребенком», — пишет Baza со ссылкой на источники. Из России жительница Уфы уехала вместе с мужем после начала мобилизации. Сначала семья жила в Грузии, а затем в Турции. После родов женщина захотела вернуться на родину, но муж был против, из-за чего начались ссоры. По версии супруга, его жена страдала постродовой депрессией. Полиция проверяет супруга на причастность к гибели жены. В 2022 году тысячи россиянок въехали в Аргентину по туристическим визам, а позже родили там. В феврале миграционная служба Аргентины не пустила в страну шесть беременных россиянок из-за подозрений в ложной цели визита. В марте россияне стали получать массовые отказы в продлении туристического пребывания в Аргентине на фоне скандала с беременными из России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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