Shot: в Ярославской области ФСИНовец бросил гранату в священника и главу села

03 сентября 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Три человека получили осколочные ранения при взрыве гранаты Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Ярославской области сотрудник регионального управления ФСИН во время застолья повздорил с настоятелем храма, главой села и знакомой, после чего бросил в них гранату. Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями, сообщили источники. «За столом сидели: 47-летний начальник отдела ФСИН, 45-летний глава сельского поселения, 34-летний настоятель храма в селе Шельшедом и их 36-летняя безработная знакомая. Но разговор не клеился, и обычные разборки перешли в иную плоскость: в порыве гнева начальник ФСИН бросил гранату в одну из комнат дома, где находились оппоненты, произошел взрыв», — сообщает Shot со ссылкой на источники. Конфликт произошел в одном из домов в селе Никульское Большесельского района. Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями рук и ног. Начальник ФСИН доставлен на допрос. URA.RU направило запросы о комментарии во ФСИН России и УМВД по Ярославской области. Обновление от 17:40. В следственном управлении СКР по Ярославской области инцидент подтвердили. Там сообщили, что по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Должности участников конфликта ведомство не называет.

В Ярославской области сотрудник регионального управления ФСИН во время застолья повздорил с настоятелем храма, главой села и знакомой, после чего бросил в них гранату. Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями, сообщили источники. «За столом сидели: 47-летний начальник отдела ФСИН, 45-летний глава сельского поселения, 34-летний настоятель храма в селе Шельшедом и их 36-летняя безработная знакомая. Но разговор не клеился, и обычные разборки перешли в иную плоскость: в порыве гнева начальник ФСИН бросил гранату в одну из комнат дома, где находились оппоненты, произошел взрыв», — сообщает Shot со ссылкой на источники. Конфликт произошел в одном из домов в селе Никульское Большесельского района. Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями рук и ног. Начальник ФСИН доставлен на допрос. URA.RU направило запросы о комментарии во ФСИН России и УМВД по Ярославской области. Обновление от 17:40. В следственном управлении СКР по Ярославской области инцидент подтвердили. Там сообщили, что по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Должности участников конфликта ведомство не называет.