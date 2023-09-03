Shot: в Ярославской области ФСИНовец бросил гранату в священника и главу села

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Три человека получили осколочные ранения при взрыве гранаты Фото:

В Ярославской области сотрудник регионального управления ФСИН во время застолья повздорил с настоятелем храма, главой села и знакомой, после чего бросил в них гранату. Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями, сообщили источники.

«За столом сидели: 47-летний начальник отдела ФСИН, 45-летний глава сельского поселения, 34-летний настоятель храма в селе Шельшедом и их 36-летняя безработная знакомая. Но разговор не клеился, и обычные разборки перешли в иную плоскость: в порыве гнева начальник ФСИН бросил гранату в одну из комнат дома, где находились оппоненты, произошел взрыв», — сообщает Shot со ссылкой на источники.

Конфликт произошел в одном из домов в селе Никульское Большесельского района. Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями рук и ног. Начальник ФСИН доставлен на допрос. URA.RU направило запросы о комментарии во ФСИН России и УМВД по Ярославской области.

Обновление от 17:40. В следственном управлении СКР по Ярославской области инцидент подтвердили. Там сообщили, что по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Должности участников конфликта ведомство не называет.

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В Ярославской области сотрудник регионального управления ФСИН во время застолья повздорил с настоятелем храма, главой села и знакомой, после чего бросил в них гранату. Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями, сообщили источники. «За столом сидели: 47-летний начальник отдела ФСИН, 45-летний глава сельского поселения, 34-летний настоятель храма в селе Шельшедом и их 36-летняя безработная знакомая. Но разговор не клеился, и обычные разборки перешли в иную плоскость: в порыве гнева начальник ФСИН бросил гранату в одну из комнат дома, где находились оппоненты, произошел взрыв», — сообщает Shot со ссылкой на источники. Конфликт произошел в одном из домов в селе Никульское Большесельского района. Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями рук и ног. Начальник ФСИН доставлен на допрос. URA.RU направило запросы о комментарии во ФСИН России и УМВД по Ярославской области. Обновление от 17:40. В следственном управлении СКР по Ярославской области инцидент подтвердили. Там сообщили, что по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Должности участников конфликта ведомство не называет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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