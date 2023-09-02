02 сентября 2023

В Тюмени Федеральный центр нейрохирургии получит новое оборудование

© Служба новостей «URA.RU»
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В тюменский ФНЦ приобрели дорогостоящее оборудование Фото:

В Тюмени новое высокотехнологичное оборудование поступит в Федеральный центр нейрохирургии (ФНЦ) благодаря программе «Сотрудничество». Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

«Федеральный центр нейрохирургии хорошо оснащен и делает сложные операции, но была возможность приобрести уникальный аппарат. Мы в складчину 50 на 50 договорились и его приобрели. Это хороший пример того, как гибко работает программа „Сотрудничество“», — передает слова губернатора Тюменской области Александра Моора информационный центр в telegam-канале.

По словам информационного центра, на пресс-подходе в Ноябрьске губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подчеркнул, что тюменский ФНЦ — один из лучших в стране, однако ему необходимо было новое техническое оснащение. Поэтому губернаторы созвонились и за полминуты решили приобрести дорогостоящее оборудование, которое необходимо для сложных операций. Аппарат уже едет в больницу, уточнил губернатор Ямала Артюхов.

Программа «Сотрудничество» работает в «тюменской матрешке» с 2005 года. Благодаря ей ХМАО и ЯНАО направляют в бюджет Тюменской области часть своих налоговых доходов. При это власти юга области распределяют эти деньги, возвращая часть в северные округа. Эти средства идут на строительство различных инфраструктурных и социальных объектов.

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В Тюмени новое высокотехнологичное оборудование поступит в Федеральный центр нейрохирургии (ФНЦ) благодаря программе «Сотрудничество». Об этом сообщил информационный центр правительства региона. «Федеральный центр нейрохирургии хорошо оснащен и делает сложные операции, но была возможность приобрести уникальный аппарат. Мы в складчину 50 на 50 договорились и его приобрели. Это хороший пример того, как гибко работает программа „Сотрудничество“», — передает слова губернатора Тюменской области Александра Моора информационный центр в telegam-канале. По словам информационного центра, на пресс-подходе в Ноябрьске губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подчеркнул, что тюменский ФНЦ — один из лучших в стране, однако ему необходимо было новое техническое оснащение. Поэтому губернаторы созвонились и за полминуты решили приобрести дорогостоящее оборудование, которое необходимо для сложных операций. Аппарат уже едет в больницу, уточнил губернатор Ямала Артюхов. Программа «Сотрудничество» работает в «тюменской матрешке» с 2005 года. Благодаря ей ХМАО и ЯНАО направляют в бюджет Тюменской области часть своих налоговых доходов. При это власти юга области распределяют эти деньги, возвращая часть в северные округа. Эти средства идут на строительство различных инфраструктурных и социальных объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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