Власти Кургана грозят судом арендатору долгостроя

03 сентября 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Мэрия Кургана пугает судом арендатора долгостроя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Кургана потребовали, чтобы арендатор долгостроя на перекрестке улиц Красина-Куйбышева обеспечил безопасность здания для окружающих. В противном случае его ждет суд. Об этом говорится в ответе представителей мэрии жителю Кургана. «Арендатору направлено требование в кратчайшие сроки принять меры по приведению земельного участка и строительной площадки в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность конструкций. Это необходимо для безопасности населения и окружающей среды», — указано в ответе курганцу на сайте «Обратись». Уточняется, что мэрия Кургана готова принять меры по привлечению арендатора к административной ответственности. Также власти пообещали, если арендатор не сделает долгострой безопасным, обратиться в суд. Ранее жители Кургана жаловались в городском паблике, что с недостроенного здания на улице Куйбышева на пешеходный тротуар падают строительные блоки и их обломки. Прохожие сфотографировали место падения блоков на тротуар.

Власти Кургана потребовали, чтобы арендатор долгостроя на перекрестке улиц Красина-Куйбышева обеспечил безопасность здания для окружающих. В противном случае его ждет суд. Об этом говорится в ответе представителей мэрии жителю Кургана. «Арендатору направлено требование в кратчайшие сроки принять меры по приведению земельного участка и строительной площадки в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность конструкций. Это необходимо для безопасности населения и окружающей среды», — указано в ответе курганцу на сайте «Обратись». Уточняется, что мэрия Кургана готова принять меры по привлечению арендатора к административной ответственности. Также власти пообещали, если арендатор не сделает долгострой безопасным, обратиться в суд. Ранее жители Кургана жаловались в городском паблике, что с недостроенного здания на улице Куйбышева на пешеходный тротуар падают строительные блоки и их обломки. Прохожие сфотографировали место падения блоков на тротуар.