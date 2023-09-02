Власти Кургана грозят судом арендатору долгостроя

Власти Кургана потребовали, чтобы арендатор долгостроя на перекрестке улиц Красина-Куйбышева обеспечил безопасность здания для окружающих. В противном случае его ждет суд. Об этом говорится в ответе представителей мэрии жителю Кургана.
«Арендатору направлено требование в кратчайшие сроки принять меры по приведению земельного участка и строительной площадки в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность конструкций. Это необходимо для безопасности населения и окружающей среды», — указано в ответе курганцу на сайте «Обратись».
Уточняется, что мэрия Кургана готова принять меры по привлечению арендатора к административной ответственности. Также власти пообещали, если арендатор не сделает долгострой безопасным, обратиться в суд.
Ранее жители Кургана жаловались в городском паблике, что с недостроенного здания на улице Куйбышева на пешеходный тротуар падают строительные блоки и их обломки. Прохожие сфотографировали место падения блоков на тротуар.
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