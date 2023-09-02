02 сентября 2023
01 сентября 2023

Власти Кургана грозят судом арендатору долгостроя

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Кургана пугает судом арендатора долгостроя Фото:

Власти Кургана потребовали, чтобы арендатор долгостроя на перекрестке улиц Красина-Куйбышева обеспечил безопасность здания для окружающих. В противном случае его ждет суд. Об этом говорится в ответе представителей мэрии жителю Кургана.

«Арендатору направлено требование в кратчайшие сроки принять меры по приведению земельного участка и строительной площадки в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность конструкций. Это необходимо для безопасности населения и окружающей среды», — указано в ответе курганцу на сайте «Обратись».

Уточняется, что мэрия Кургана готова принять меры по привлечению арендатора к административной ответственности. Также власти пообещали, если арендатор не сделает долгострой безопасным, обратиться в суд.

Ранее жители Кургана жаловались в городском паблике, что с недостроенного здания на улице Куйбышева на пешеходный тротуар падают строительные блоки и их обломки. Прохожие сфотографировали место падения блоков на тротуар.

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Власти Кургана потребовали, чтобы арендатор долгостроя на перекрестке улиц Красина-Куйбышева обеспечил безопасность здания для окружающих. В противном случае его ждет суд. Об этом говорится в ответе представителей мэрии жителю Кургана. «Арендатору направлено требование в кратчайшие сроки принять меры по приведению земельного участка и строительной площадки в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность конструкций. Это необходимо для безопасности населения и окружающей среды», — указано в ответе курганцу на сайте «Обратись». Уточняется, что мэрия Кургана готова принять меры по привлечению арендатора к административной ответственности. Также власти пообещали, если арендатор не сделает долгострой безопасным, обратиться в суд. Ранее жители Кургана жаловались в городском паблике, что с недостроенного здания на улице Куйбышева на пешеходный тротуар падают строительные блоки и их обломки. Прохожие сфотографировали место падения блоков на тротуар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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