Плющенко проиграл в споре 10 тысяч долларов

03 сентября 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Плющенко отдал деньги фигуристу Марку Кондратюку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко проиграл 10 тысяч долларов в споре с Марком Кондратюком. Видеозапись с передачей денег спортсмен опубликовал в своих соцсетях. «Я думаю, что у нас впереди новый спор, поэтому ты должен готовиться. Мы только что его сейчас пока между собой озвучили, на камеру пока не будем озвучивать. Но мы скоро встретимся, а ты готовься», — цитирует Плющенко « Газета.ru ». Плющенко предложил Кондратюку исполнить десять тройных акселей с паузой между прыжками не более 15 секунд. За это он обещал 10 тысяч долларов. Кондратюк выполнил условия спора после шоу в Китае.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко проиграл 10 тысяч долларов в споре с Марком Кондратюком. Видеозапись с передачей денег спортсмен опубликовал в своих соцсетях. «Я думаю, что у нас впереди новый спор, поэтому ты должен готовиться. Мы только что его сейчас пока между собой озвучили, на камеру пока не будем озвучивать. Но мы скоро встретимся, а ты готовься», — цитирует Плющенко «Газета.ru». Плющенко предложил Кондратюку исполнить десять тройных акселей с паузой между прыжками не более 15 секунд. За это он обещал 10 тысяч долларов. Кондратюк выполнил условия спора после шоу в Китае.