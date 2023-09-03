Плющенко проиграл в споре 10 тысяч долларов

Плющенко отдал деньги фигуристу Марку Кондратюку
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко проиграл 10 тысяч долларов в споре с Марком Кондратюком. Видеозапись с передачей денег спортсмен опубликовал в своих соцсетях.
«Я думаю, что у нас впереди новый спор, поэтому ты должен готовиться. Мы только что его сейчас пока между собой озвучили, на камеру пока не будем озвучивать. Но мы скоро встретимся, а ты готовься», — цитирует Плющенко «
Плющенко предложил Кондратюку исполнить десять тройных акселей с паузой между прыжками не более 15 секунд. За это он обещал 10 тысяч долларов. Кондратюк выполнил условия спора после шоу в Китае.
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