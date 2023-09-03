Депутат Рады Дубинский решил взять Коломойского на поруки

Александр Дубинский выступил в защиту задержанного Игоря Коломойского Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил о готовности взять под поручительство обвиняемого в мошенничестве украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Он считает, что Коломойский привел в политику большое количество людей.

Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила обвинения Коломойскому в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Его арестовали на два месяца.

«Игорь Коломойский привел в бизнес и политику очень большое число людей. Без его поддержки они бы не добились успеха. В том числе, кстати, и [президент Украины Владимир] Зеленский. Говорю открыто, что готов поддержать Коломойского и выступить поручителем в суде», — написал Дубинский в telegram-канале.

В 2019 году Коломойский помог Зеленскому стать президентом Украины. Однако усиление олигарха тогда насторожило западных партнеров.

Дубинский добавил, что ему удивительно наблюдать, как большинство людей делают вид, что не знакомы с Коломойским. Он подчеркнул, что украинские власти пытаются «прикрывать» таким образом «многомиллиардные хищения на армии». Адвокат Коломойского заявил, что его подзащитный не будет вносить залог в размере 509 млн гривен (1 328 362 750 рублей).

После этого Зеленский заявил, что на Украине теперь будут более жестко пресекать действия нарушителей закона. Политолог Игорь Никулин связал арест Коломойского с неудачами ВСУ на фронте.

Коломойский являлся основателем промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии и других отраслях. По версии журнала «Forbes Украина», в 2022-м его состояние насчитывало 850 млн долларов. В том же году власти Украины национализировали ряд предприятий Коломойского.