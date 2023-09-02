02 сентября 2023

Зеленский порассуждал о будущем Украины после ареста бизнесмена Коломойского

Зеленский: Украина будет жестче пресекать действия нарушителей закона
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Украина будет серьезнее относится к нарушителям закона, заявил Владимир Зеленский Фото:

Украина будет более жестко пресекать действия нарушителей закона. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после ареста украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

«Больше не будет многолетнего „бизнеса как обычно“ для тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил. И я благодарю украинских правоохранителей за решимость довести до справедливого результата каждое из дел, которые десятилетиями тормозились», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в своем telegram-канале.

Суд в Киеве отправил Коломойского под стражу на 60 дней (до 31 октября). Бизнесмен обвиняется по двум уголовным статьям: мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Четыре года назад Коломойский был одним из тех, кто помог Зеленскому прийти к власти на Украине.

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Украина будет более жестко пресекать действия нарушителей закона. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после ареста украинского бизнесмена Игоря Коломойского. «Больше не будет многолетнего „бизнеса как обычно“ для тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил. И я благодарю украинских правоохранителей за решимость довести до справедливого результата каждое из дел, которые десятилетиями тормозились», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в своем telegram-канале. Суд в Киеве отправил Коломойского под стражу на 60 дней (до 31 октября). Бизнесмен обвиняется по двум уголовным статьям: мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Четыре года назад Коломойский был одним из тех, кто помог Зеленскому прийти к власти на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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