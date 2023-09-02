Зеленский порассуждал о будущем Украины после ареста бизнесмена Коломойского

Зеленский: Украина будет жестче пресекать действия нарушителей закона

02 сентября 2023 в 23:51 Размер текста - 17 +

Украина будет серьезнее относится к нарушителям закона, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины Украина будет более жестко пресекать действия нарушителей закона. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после ареста украинского бизнесмена Игоря Коломойского. «Больше не будет многолетнего „бизнеса как обычно“ для тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил. И я благодарю украинских правоохранителей за решимость довести до справедливого результата каждое из дел, которые десятилетиями тормозились», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в своем telegram-канале. Суд в Киеве отправил Коломойского под стражу на 60 дней (до 31 октября). Бизнесмен обвиняется по двум уголовным статьям: мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Четыре года назад Коломойский был одним из тех, кто помог Зеленскому прийти к власти на Украине.

Украина будет более жестко пресекать действия нарушителей закона. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после ареста украинского бизнесмена Игоря Коломойского. «Больше не будет многолетнего „бизнеса как обычно“ для тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил. И я благодарю украинских правоохранителей за решимость довести до справедливого результата каждое из дел, которые десятилетиями тормозились», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в своем telegram-канале. Суд в Киеве отправил Коломойского под стражу на 60 дней (до 31 октября). Бизнесмен обвиняется по двум уголовным статьям: мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Четыре года назад Коломойский был одним из тех, кто помог Зеленскому прийти к власти на Украине.