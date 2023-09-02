Власти вложат 180 млрд рублей в туристический проект «Большая Сысерть» 03 сентября 2023 в 18:40 Размер текста - 17 + Площадь кластера — четыре тысячи квадратных км (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Порядка 180 млрд рублей будет вложено в туристический проект «Большая Сысерть». Об этом сообщил первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков. «Это масштабный проект, который предусматривает инвестиции более 180 млрд рублей. В том числе 30 млрд рублей будет направлено на формирование инфраструктуры двойного назначения (дороги, коммунальные сети)», — сказал Шмыков. Его слова передает пресс-служба департамента информполитики региона в Telegram. Общая площадь территории кластера составит порядка четырех тысяч квадратных км. На этой территории постоянно проживает около 300 тысяч человек, а плановый турпоток к 2038 году должен составить 2,8 млн посещений в год. Порядка 180 млрд рублей будет вложено в туристический проект «Большая Сысерть». Об этом сообщил первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков. «Это масштабный проект, который предусматривает инвестиции более 180 млрд рублей. В том числе 30 млрд рублей будет направлено на формирование инфраструктуры двойного назначения (дороги, коммунальные сети)», — сказал Шмыков. Его слова передает пресс-служба департамента информполитики региона в Telegram. Общая площадь территории кластера составит порядка четырех тысяч квадратных км. На этой территории постоянно проживает около 300 тысяч человек, а плановый турпоток к 2038 году должен составить 2,8 млн посещений в год. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям