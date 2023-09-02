02 сентября 2023

Власти вложат 180 млрд рублей в туристический проект «Большая Сысерть»

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Площадь кластера — четыре тысячи квадратных км (архивное фото) Фото:

Порядка 180 млрд рублей будет вложено в туристический проект «Большая Сысерть». Об этом сообщил первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

«Это масштабный проект, который предусматривает инвестиции более 180 млрд рублей. В том числе 30 млрд рублей будет направлено на формирование инфраструктуры двойного назначения (дороги, коммунальные сети)», — сказал Шмыков. Его слова передает пресс-служба департамента информполитики региона в Telegram.

Общая площадь территории кластера составит порядка четырех тысяч квадратных км. На этой территории постоянно проживает около 300 тысяч человек, а плановый турпоток к 2038 году должен составить 2,8 млн посещений в год.

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Порядка 180 млрд рублей будет вложено в туристический проект «Большая Сысерть». Об этом сообщил первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков. «Это масштабный проект, который предусматривает инвестиции более 180 млрд рублей. В том числе 30 млрд рублей будет направлено на формирование инфраструктуры двойного назначения (дороги, коммунальные сети)», — сказал Шмыков. Его слова передает пресс-служба департамента информполитики региона в Telegram. Общая площадь территории кластера составит порядка четырех тысяч квадратных км. На этой территории постоянно проживает около 300 тысяч человек, а плановый турпоток к 2038 году должен составить 2,8 млн посещений в год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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