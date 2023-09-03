Яхта с молодоженами загорелась в Подмосковье. Видео

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На место прибыли спасатели и потушили горящую яхту, сообщили очевидцы Фото:

В Долгопрудном на Клязьминском водохранилище загорелось яхта, на которой находились молодожены. Об этом сообщили очевидцы.

«Пожар на яхте произошел в Долгопрудном на Клязьминском водохранилище в районе Водники. Яхта с молодоженами задела провода и начала искриться», — передает telegram-канал Baza сообщение очевидцев.

Отмечается, что сначала пассажиры подумали, что на яхте кто-то организовал салют. Однако спустя время они поняли, что ошиблись. Им на помощь выплыла другая яхта. Молодая пара пересела на нее, а горящее судно потушили спасатели.

Очевидец Дмитрий в разговоре с «Газетой.ru» рассказал подробности случившегося. Он отметил, что пассажиров с яхты сняли спустя 30 секунд после начала пожара.

«Непонятно, то ли провода стали ниже, то ли длинная мачта была, но до этого проходили большие корабли и все было нормально. [Пассажиров] сняли через 30 секунд», — сказал Дмитрий.

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В Долгопрудном на Клязьминском водохранилище загорелось яхта, на которой находились молодожены. Об этом сообщили очевидцы. «Пожар на яхте произошел в Долгопрудном на Клязьминском водохранилище в районе Водники. Яхта с молодоженами задела провода и начала искриться», — передает telegram-канал Baza сообщение очевидцев. Отмечается, что сначала пассажиры подумали, что на яхте кто-то организовал салют. Однако спустя время они поняли, что ошиблись. Им на помощь выплыла другая яхта. Молодая пара пересела на нее, а горящее судно потушили спасатели. Очевидец Дмитрий в разговоре с «Газетой.ru» рассказал подробности случившегося. Он отметил, что пассажиров с яхты сняли спустя 30 секунд после начала пожара. «Непонятно, то ли провода стали ниже, то ли длинная мачта была, но до этого проходили большие корабли и все было нормально. [Пассажиров] сняли через 30 секунд», — сказал Дмитрий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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