Эксперт по недвижимости раскрыл, что лучше — вторичка или новостройка

Агент по недвижимости Усачева призвала выбирать новостройки, если нужна ипотека

Вторичное жилье позволяет переехать без дополнительных затрат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Покупая квартиру в новостройке, можно получить выгодные условия по ипотеке и удобную современную планировку. Вторичное жилье даст возможность переехать сразу, без дополнительных вложений в район с развитой инфраструктурой. Об этом URA.RU рассказала гендиректор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева.

«Выбирая между новостройкой и вторичным жильем, в сегодняшних условиях рекомендую ориентироваться на способ покупки. Если вы планируете покупать за наличные, то я советую приобретать готовое жилье в относительно новом доме и с хорошим ремонтом. Если ваш вариант только ипотека, то выгоднее сегодня покупать первичку, на которую действуют льготные ставки. Но нужно учитывать, что придется еще накопить средств, чтобы затем сделать ремонт», — сказала Юлия Усачева.

Плюсы новостроек:

действуют льготные ипотечные программы, позволяющие купить квартиру по сниженным ставкам;

в квартире еще никто не жил;

более удобные планировки помещений, комфортные и продуманные общественные зоны, благоустроенный двор.

Основных минусов тоже три:

нужно ждать окончания строительства дома;

требует ремонта и дополнительных затрат;

слабо развитая инфраструктура в новых микрорайонах.

Плюсы вторичного жилья:

возможность переехать сразу после покупки;

развитая инфраструктура и транспортная доступность.

Минусы вторичного жилья:

может располагаться в старом жилом фонде. Подъезды, лифты, инженерные коммуникации могут быть изношенные, а двор — без парковочной площадки;

дорогая ипотека.

«Ипотечные ставки на готовое жилье составляют примерно 12%, а после повышения ключевой ставки ЦБ они могут вырасти до 14-15%. Для определенной категории покупателей это сделает покупку вторички практически недоступной, так как вырастет и размер ежемесячных платежей», — объяснила собеседница URA.RU.