Эксперт по недвижимости раскрыл, что лучше — вторичка или новостройка

Покупая квартиру в новостройке, можно получить выгодные условия по ипотеке и удобную современную планировку. Вторичное жилье даст возможность переехать сразу, без дополнительных вложений в район с развитой инфраструктурой. Об этом URA.RU рассказала гендиректор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева.
«Выбирая между новостройкой и вторичным жильем, в сегодняшних условиях рекомендую ориентироваться на способ покупки. Если вы планируете покупать за наличные, то я советую приобретать готовое жилье в относительно новом доме и с хорошим ремонтом. Если ваш вариант только ипотека, то выгоднее сегодня покупать первичку, на которую действуют льготные ставки. Но нужно учитывать, что придется еще накопить средств, чтобы затем сделать ремонт», — сказала Юлия Усачева.
Плюсы новостроек:
- действуют льготные ипотечные программы, позволяющие купить квартиру по сниженным ставкам;
- в квартире еще никто не жил;
- более удобные планировки помещений, комфортные и продуманные общественные зоны, благоустроенный двор.
Основных минусов тоже три:
- нужно ждать окончания строительства дома;
- требует ремонта и дополнительных затрат;
- слабо развитая инфраструктура в новых микрорайонах.
Плюсы вторичного жилья:
- возможность переехать сразу после покупки;
- развитая инфраструктура и транспортная доступность.
Минусы вторичного жилья:
- может располагаться в старом жилом фонде. Подъезды, лифты, инженерные коммуникации могут быть изношенные, а двор — без парковочной площадки;
- дорогая ипотека.
«Ипотечные ставки на готовое жилье составляют примерно 12%, а после повышения ключевой ставки ЦБ они могут вырасти до 14-15%. Для определенной категории покупателей это сделает покупку вторички практически недоступной, так как вырастет и размер ежемесячных платежей», — объяснила собеседница URA.RU.
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