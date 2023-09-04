Эксперт по недвижимости раскрыл, что лучше — вторичка или новостройка

Агент по недвижимости Усачева призвала выбирать новостройки, если нужна ипотека
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Вторичное жилье позволяет переехать без дополнительных затрат Фото:

Покупая квартиру в новостройке, можно получить выгодные условия по ипотеке и удобную современную планировку. Вторичное жилье даст возможность переехать сразу, без дополнительных вложений в район с развитой инфраструктурой. Об этом URA.RU рассказала гендиректор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева.

«Выбирая между новостройкой и вторичным жильем, в сегодняшних условиях рекомендую ориентироваться на способ покупки. Если вы планируете покупать за наличные, то я советую приобретать готовое жилье в относительно новом доме и с хорошим ремонтом. Если ваш вариант только ипотека, то выгоднее сегодня покупать первичку, на которую действуют льготные ставки. Но нужно учитывать, что придется еще накопить средств, чтобы затем сделать ремонт», — сказала Юлия Усачева.

Плюсы новостроек:

  • действуют льготные ипотечные программы, позволяющие купить квартиру по сниженным ставкам;
  • в квартире еще никто не жил;
  • более удобные планировки помещений, комфортные и продуманные общественные зоны, благоустроенный двор.

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Основных минусов тоже три:

  • нужно ждать окончания строительства дома;
  • требует ремонта и дополнительных затрат;
  • слабо развитая инфраструктура в новых микрорайонах.

Плюсы вторичного жилья:

  • возможность переехать сразу после покупки;
  • развитая инфраструктура и транспортная доступность.

Минусы вторичного жилья:

  • может располагаться в старом жилом фонде. Подъезды, лифты, инженерные коммуникации могут быть изношенные, а двор — без парковочной площадки;
  • дорогая ипотека.

«Ипотечные ставки на готовое жилье составляют примерно 12%, а после повышения ключевой ставки ЦБ они могут вырасти до 14-15%. Для определенной категории покупателей это сделает покупку вторички практически недоступной, так как вырастет и размер ежемесячных платежей», — объяснила собеседница URA.RU.

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Покупая квартиру в новостройке, можно получить выгодные условия по ипотеке и удобную современную планировку. Вторичное жилье даст возможность переехать сразу, без дополнительных вложений в район с развитой инфраструктурой. Об этом URA.RU рассказала гендиректор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева. «Выбирая между новостройкой и вторичным жильем, в сегодняшних условиях рекомендую ориентироваться на способ покупки. Если вы планируете покупать за наличные, то я советую приобретать готовое жилье в относительно новом доме и с хорошим ремонтом. Если ваш вариант только ипотека, то выгоднее сегодня покупать первичку, на которую действуют льготные ставки. Но нужно учитывать, что придется еще накопить средств, чтобы затем сделать ремонт», — сказала Юлия Усачева. Плюсы новостроек: Основных минусов тоже три: Плюсы вторичного жилья: Минусы вторичного жилья: «Ипотечные ставки на готовое жилье составляют примерно 12%, а после повышения ключевой ставки ЦБ они могут вырасти до 14-15%. Для определенной категории покупателей это сделает покупку вторички практически недоступной, так как вырастет и размер ежемесячных платежей», — объяснила собеседница URA.RU.
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