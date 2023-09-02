02 сентября 2023

В Екатеринбурге самолет прервал взлет из-за неисправности

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, самолет
Самолет должен был вылететь в Красноярск (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет авиакомпании «Россия» прервал взлет из-за отказа системы навигации. Об этом сообщили в соцсетях.

«В Кольцово лайнер „России“ не смог с первого раза взлететь. Причина — отказ системы навигации», — пишет telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел 2 сентября. Самолет должен был вылететь в Красноярск. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия». Ответ ожидается.

Ранее лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал взлет в аэропорту Душанбе. Причиной стал внеплановый запуск системы сигнализации.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет авиакомпании «Россия» прервал взлет из-за отказа системы навигации. Об этом сообщили в соцсетях. «В Кольцово лайнер „России“ не смог с первого раза взлететь. Причина — отказ системы навигации», — пишет telegram-канал Aviaincident. Инцидент произошел 2 сентября. Самолет должен был вылететь в Красноярск. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия». Ответ ожидается. Ранее лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал взлет в аэропорту Душанбе. Причиной стал внеплановый запуск системы сигнализации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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