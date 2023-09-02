В Екатеринбурге самолет прервал взлет из-за неисправности

Самолет должен был вылететь в Красноярск (архивное фото)
В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет авиакомпании «Россия» прервал взлет из-за отказа системы навигации. Об этом сообщили в соцсетях.
«В Кольцово лайнер „России“ не смог с первого раза взлететь. Причина — отказ системы навигации», — пишет telegram-канал Aviaincident.
Инцидент произошел 2 сентября. Самолет должен был вылететь в Красноярск. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия». Ответ ожидается.
Ранее лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал взлет в аэропорту Душанбе. Причиной стал внеплановый запуск системы сигнализации.
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