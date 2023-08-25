Самолет «Уральских авиалиний» прервал взлет в Душанбе 26 августа 2023 в 18:27 Размер текста - 17 + Лайнер направлялся в Жуковский Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал взлет в аэропорту Душанбе из-за того, что сработала сигнализация. Об этом сообщили в соцсетях. «Во время начала разбега на скорости 50 узлов на борту „Уральских авиалиний“ сработала сигнализация. Экипаж принял решение вернуться на стоянку аэропорта Душанбе», — пишет telegram-канал Aviaincident. По данным канала, на борту было 188 человек. Самолет направлялся в Жуковский (Московская область). Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний», ответ ожидается. В мае лайнер «Уральских авиалиний» не смог взлететь в московском аэропорту Домодедово. Причиной также стала сработавшая сигнализация. Лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал взлет в аэропорту Душанбе из-за того, что сработала сигнализация. Об этом сообщили в соцсетях. «Во время начала разбега на скорости 50 узлов на борту „Уральских авиалиний“ сработала сигнализация. Экипаж принял решение вернуться на стоянку аэропорта Душанбе», — пишет telegram-канал Aviaincident. По данным канала, на борту было 188 человек. Самолет направлялся в Жуковский (Московская область). Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний», ответ ожидается. В мае лайнер «Уральских авиалиний» не смог взлететь в московском аэропорту Домодедово. Причиной также стала сработавшая сигнализация. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям