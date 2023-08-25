25 августа 2023

Самолет «Уральских авиалиний» прервал взлет в Душанбе

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Лайнер направлялся в Жуковский Фото:

Лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал взлет в аэропорту Душанбе из-за того, что сработала сигнализация. Об этом сообщили в соцсетях.

«Во время начала разбега на скорости 50 узлов на борту „Уральских авиалиний“ сработала сигнализация. Экипаж принял решение вернуться на стоянку аэропорта Душанбе», — пишет telegram-канал Aviaincident.

По данным канала, на борту было 188 человек. Самолет направлялся в Жуковский (Московская область). Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний», ответ ожидается.

В мае лайнер «Уральских авиалиний» не смог взлететь в московском аэропорту Домодедово. Причиной также стала сработавшая сигнализация.

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Лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал взлет в аэропорту Душанбе из-за того, что сработала сигнализация. Об этом сообщили в соцсетях. «Во время начала разбега на скорости 50 узлов на борту „Уральских авиалиний“ сработала сигнализация. Экипаж принял решение вернуться на стоянку аэропорта Душанбе», — пишет telegram-канал Aviaincident. По данным канала, на борту было 188 человек. Самолет направлялся в Жуковский (Московская область). Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний», ответ ожидается. В мае лайнер «Уральских авиалиний» не смог взлететь в московском аэропорту Домодедово. Причиной также стала сработавшая сигнализация.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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