Самолет «Уральских авиалиний» прервал взлет в Душанбе

Лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал взлет в аэропорту Душанбе из-за того, что сработала сигнализация. Об этом сообщили в соцсетях.
«Во время начала разбега на скорости 50 узлов на борту „Уральских авиалиний“ сработала сигнализация. Экипаж принял решение вернуться на стоянку аэропорта Душанбе», — пишет telegram-канал Aviaincident.
По данным канала, на борту было 188 человек. Самолет направлялся в Жуковский (Московская область). Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний», ответ ожидается.
В мае лайнер «Уральских авиалиний» не смог взлететь в московском аэропорту Домодедово. Причиной также стала сработавшая сигнализация.
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