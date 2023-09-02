Жители ХМАО почтили память жертв Беслана

Жители Нижневартовска (ХМАО) приняли участие в памятной акции «Капля жизни», почтив память погибших в результате террористического акта 2004 года в Беслане (Северная Осетия). Об этом сообщила губернатор округа Наталья Комарова.
«Общественники, студенты, школьники, участники СВО и неравнодушные югорчане почтили память жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, которые погибли, спасая жизни. В Нижневартовске состоялась ежегодная акция „Капля жизни“, посвященная трагическим событиям в Беслане», — написала Комарова в своем telegram-канале.
Акция проходила на территории архитектурно — паркового комплекса «Добрый ангел мира». Жители города возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.
Мемориальные акции также состоялись в Ханты-Мансийске и в Сургуте. 3 сентября объявлен Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Дата приурочена к трагическим событиям, которые произошли 1 — 3 сентября 2004 года в школе № 1 в Беслане. Тогда, во время террористического акта, погибли несколько сотен человек, большинство из которых были дети.
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