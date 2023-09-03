03 сентября 2023
02 сентября 2023

Бастрыкин требует доклад об аварийной трансформаторной подстанции в Чебаркуле

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин просит доложить о ходе проверки жалобы из Чебаркуля Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доложить о ходе проверки жалобы жителей Чебаркуля (Челябинская область) на аварийное состояние трансформаторной подстанции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

«В СМИ опубликовано обращение жителей города Чебаркуль Челябинской области об аварийном состоянии трансформаторной подстанции, доступ к которой не ограничен для посторонних. Объект, по мнению граждан, представляет опасность для жизни и здоровья детей», — отмечает пресс-служба СКР.

Со слов жителей Чебаркуля, уже около пяти лет они боятся, что старая трансформаторная будка на проспекте Ленина взорвется. Подстанция находится в ужасном состоянии — у нее сломана дверь, нет ограждения. Буквально неделю назад из-за дождя произошло короткое замыкание, и район остался без света. Еще два года назад жители обратились в администрацию города с просьбой отремонтировать будку. Но компания, которая ее установила, оказалась банкротом и найти владельца не удалось.

В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области проводится проверка по данному факту. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального ведомства Ахмеду Асхабову доложить о ходе проверки.

Ранее жители Златоуста в Челябинской области пожаловались Александру Бастрыкину на долгое отсутствие холодной воды в многоквартирных домах. Из-за аварии воды в домах по улицам Грибоедова и 40 лет Победы нет с августа.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доложить о ходе проверки жалобы жителей Чебаркуля (Челябинская область) на аварийное состояние трансформаторной подстанции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. «В СМИ опубликовано обращение жителей города Чебаркуль Челябинской области об аварийном состоянии трансформаторной подстанции, доступ к которой не ограничен для посторонних. Объект, по мнению граждан, представляет опасность для жизни и здоровья детей», — отмечает пресс-служба СКР. Со слов жителей Чебаркуля, уже около пяти лет они боятся, что старая трансформаторная будка на проспекте Ленина взорвется. Подстанция находится в ужасном состоянии — у нее сломана дверь, нет ограждения. Буквально неделю назад из-за дождя произошло короткое замыкание, и район остался без света. Еще два года назад жители обратились в администрацию города с просьбой отремонтировать будку. Но компания, которая ее установила, оказалась банкротом и найти владельца не удалось. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области проводится проверка по данному факту. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального ведомства Ахмеду Асхабову доложить о ходе проверки. Ранее жители Златоуста в Челябинской области пожаловались Александру Бастрыкину на долгое отсутствие холодной воды в многоквартирных домах. Из-за аварии воды в домах по улицам Грибоедова и 40 лет Победы нет с августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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